Fórmula 1: Pierre Gasly lanza “The Drivers Club”, su segunda colección con Hawkers

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - Piloto francés de Fórmula 1 Pierre Gasly presenta 'The Drivers Club', la segunda cápsula de su colaboración con la marca de óptica Hawkers para la temporada 2025 y que une el espíritu competitivo del 'gran circo' con el estilo relajado de un fin de semana entre amigos 'en el green'. La campaña se rodó en el club de golf de Monza (Italia), muy cerca del circuito donde ganó su primera carrera en Fórmula 1. Pierre Gasly, que es un apasionado del golf, disfrutó tanto durante el rodaje que a veces costaba sacarlo del campo para grabar las tomas. Entre las escenas, Gasly se entretenía jugando y hasta se animó a hacer una carrera en buggy con la directora de branding de Hawkers. Los modelos de la colección son 'Hare', 'Astro' y 'Shark'. Cada gafa representa aspectos clave del estilo de Pierre Gasly como la sofisticación relajada, atención al detalle y una seguridad que no necesita alardes. "Me gusta que esta colección hable de equilibrio. En la pista todo es intensidad, pero fuera de ella también busco espacios donde relajarme, disfrutar y expresarme con libertad. Esta campaña refleja ese otro lado mío. No va de correr más, sino de saber estar", comentó Pierre Gasly. Para el piloto francés trabajar con el equipo de diseño de Hawkers ha sido muy natural. "Hemos afinado cada detalle para que cada modelo tenga identidad propia, pero con un hilo común: autenticidad y estilo", añadió.