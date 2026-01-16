Fórmula 1: Red Bull picó en punta

El sitio elegido para la presentación no fue casual: la Michigan Central Station de Detroit, debido al acuerdo de colaboración de la escudería con sede en Milton Keynes y la automotriz Ford, que será el nuevo proveedor de motores reemplazando a Honda.

El RB22 de Red Bull remite a aquel con el que la empresa de bebidas energéticas desembarcó en 2005 en la máxima categoría, en la que celebró sus primeros cuatro títulos entre 2010 y 2013 de la mano del alemán Sebastian Vettel y repitió entre 2021 y 2024 con Verstappen, quien en la anterior temporada dio batalla hasta el final y terminó a solo dos puntos de distancia del británico Lando Norris (McLaren), su sucesor en el trono.

El nuevo modelo vuelve a lucir un acabado brillante, como espera que brille el neerlandés, quien durante la presentación reconoció: "Las nuevas reglas son todo un desafío y se necesitará tiempo para adaptarnos al nuevo motor, pero siento curiosidad por salir a pista y no veo la hora de hacerlo".

"Yo también tendré que adaptarme a estas nuevas máquinas y espero hacerlo durante los ensayos de pretemporada, pero la motivación es enorme", agregó Verstappen, que lucirá el número 3 en su bólido por primera vez y espera seguramente que su nuevo compañero de equipo (que igualó en el undécimo puesto al alemán Nico Hlkenberg, de Kick Sauber, ambos con 51 puntos) esté a la altura de las circunstancias.

No lo estuvo el japonés Yuki Tsunoda, que también había sido promovido desde Racing Bulls en desmedro del neozelandés Liam Lawson, quien había ocupado el lugar vacante del mexicano Sergio Pérez y terminó confirmando que la apuesta de Red Bull no resultó acertada pues con 38 unidades terminó el campeonato decimocuarto, tres puestos por delante del nipón, que cosechó cinco puntos menos.

"Ver la máquina en vivo me hace comprender que esto no es un sueño", destacó Hadjar durante la presentación, en la que también participó Laurent Mekies, actual CEO de Red Bull Racing que reemplazó en el cargo a Christian Horner, y en la que Verstappen bromeó al aludir a la estética del RB22, donde la base blanca apunta a resaltar los restantes colores, entre los que sobresalen el azul y el negro, junto con el rojo y el amarillo de la marca de bebidas energéticas.

"No estoy seguro de que los mecánicos estén muy contentos por el tiempo que les demandará mantenerla limpia", dijo entre risas el neerlandés delante del nuevo modelo que debido a los cambios reglamentarios resulta más pequeño y más liviano que su predecesor y es impulsado por un motor híbrido (adoptado en 2014) que tendrá un mayor aporte de energía eléctrica y utilizará combustible considerado 100% sustentable.

En el diseño y confección del nuevo propulsor metió mano Ford, coloso de la industria automovilística que regresa a la Fórmula 1 después de 22 años de ausencia. "Estamos frente al mayor cambio reglamentario en la historia de la categoría, en la era moderna", dijo al respecto Mekies.

"Afrontar este cambio con Verstappen en el equipo nos da una dosis de tranquilidad", confesó el directivo, palpitando el inicio de la nueva temporada, el 7 de marzo en Australia, donde se celebrará un Gran Premio que podría empezar a despejar algunas dudas y a confirmar si los equilibrios siguen siendo los mismos o si la prometida "revolución" está realmente en marcha.

Las próximas escuderías que presentarán en sociedad sus nuevos modelos serán Haas, que lo hará el lunes, un día antes que Audi, que eligió Berlín como escenario para su regreso a la máxima categoría de la mano de Sauber, en tanto que el jueves será el turno de Mercedes y, dentro de una semana, el de Ferrari, que apuesta al cambio de reglamento con la ilusión de recuperar la gloria perdida.

El viernes de la próxima semana también se conocerá el nuevo modelo de Alpine, escudería en la que compiten el francés Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto, que llegó desde Williams, escudería que mostrará al mundo su nuevo modelo el 3 de febrero, cinco días antes de que lo haga Cadillac, que debutará este año en la Fórmula 1, quedando para el 9 de ese mes la presentación del nuevo Aston Martin y del nuevo McLaren, el equipo que defenderá la corona. (ANSA).