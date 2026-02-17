Fórmula 1: Red Bull y Craig Skinner se "divorcian"

Newey ya había partido para unirse a Aston Martin y ahora es el turno de Skinner, aunque no se dieron a conocer las razones de su alejamiento, ni tampoco quién lo reemplazará en la escudería comandada por Laurent Mekies que vivió una especie de resurrección en el cierre de la pasada temporada en la que Verstappen finalizó a dos puntos de distancia del británico Lando Norris, de McLaren, su sucesor en el trono.

Red Bull publicó un escueto comunicado en le que le agradece por "su duro trabajo y su compromiso", antes de ponerse en marcha hoy la segunda sesión de ensayos oficiales en Bahrein, después de la que se disputó a lo largo de tres jornadas la semana pasada (luego de cinco días de prácticas privadas de los equipos en Barcelona a fines de enero) y de cara al inicio de la temporada, el 8 de marzo en Melbourne. (ANSA).