Fórmula 1: Russell fue el más veloz

Russell giró en 1'33"459 en el más veloz de sus 76 giros al trazado de Sakhir, bajando el crono de 1'33"739 con el que Leclerc dominó la sesión inicial en la mejor de sus 70 vueltas, que terminó siendo el tercer tiempo de la jornada, por detrás del 1'33"469 del australiano Oscar Piastri, que completó la misma cantidad al mando de McLaren MCL40.

Ferrari mandó a pista por la tarde el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, quien realizó 44 vueltas, la más rápida de las cuales lo ubicó a 840 milésimas de distancia del mejor crono del día, y finalizó con el séptimo tiempo, por detrás del francés Isack Hadjar, que cerró a 801 milésimas del tiempo de Russell.

Hadjar totalizó 66 vueltas al circuito con el Red Bull RB22 y fue el único de los pilotos de la escudería austríaca que salió a pista, en la que lució algunas dificultades, mientras su compañero, el tetracampeón mundial neerlandés Max Verstappen, permaneció en boxes.

"Mad Max", subcampeón en la pasada temporada, fue junto con Hamilton, uno de los más críticos a los cambios reglamentarios profundos que adoptó la máxima categoría en esta temporada, como lo dejó en claro al considerar que los nuevos bólidos parecen "un Fórmula E con anabólicos" en la anterior triple sesión de ensayos en Bahrein.

Concepto al que respondió con ironía su sucesor en el trono, el británico Lando Norris, quien le recordó que los pilotos de Fórmula 1 deben adaptarse a los cambios debido a los exorbitantes salarios que perciben y que nadie está obligado a competir.

Hoy, Norris cerró segundo en la sesión matutina a espaldas de Leclerc, que también lo precedió en la sumatoria de tiempos de la jornada, en la que el británico finalizó a 593 milésimas de si compatriota Russell en la más veloz de sus 54 vueltas al trazado.

A espaldas del campeón se ubicó el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien completó 69 vueltas al volante del nuevo Mercedes y finalizó con el quinto crono a 699 milésimas de su compañero de equipo.

A un segundo y 654 milésimas del mejor tiempo del día finalizó el español Carlos Sainz, quien completó 55 vueltas con su Williams y se ubicó octavo, por delante del argentino Franco Colapinto, que realizó 60 vueltas con su Alpine y cerró a 1"795 de distancia de Russell.

Colapinto precedió al brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), que giró 1"804 más lento que el británico en la más veloz de sus 71 vueltas y se ubicó por delante del tailandés Alexander Albon (Williams), que finalizó a 2"231 del mejor crono.

El francés Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, que en esta temporada correrá con motores Mercedes, finalizó con el decimocuarto tiempo, a 2"439 de Russell y por detrás también del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y del británico Oliver Bearman (Haas), que finalizaron a 2"294 y a 2"319 del registro más veloz del día.

El mexicano Sergio "Checo" Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, que regresan a la máxima categoría de la mano de la escudería Cadillac, concluyeron la jornada con el vigesimoprimero y el vigésimo puesto, a 4"732 y a 3"339 del crono de Russell, respectivamente.

En las últimas jornadas de ensayos oficiales antes del inicio de la temporada, previsto para el 8 de marzo en Australia, Ferrari luce optimista, como dejó entrever el jefe del equipo italiano, Frederic Vasseur, quien aseguró que "en las primeras siete jornada, la confiabilidad fue bastante alta, salvo por un problemita hoy que no fue para nada dramático".

Consultado acerca de si se sentía satisfecho, Vasseur respondió, sin embargo, "sí y no" y reconoció que "este año resulta más difícil entender en qué punto estamos respecto de nuestros rivales. Sabemos lo que tenemos, pero no lo que ellos tienen".

El jefe de la escudería de Maranello se refirió también a la reunión de la Comisión de la Fórmula 1 que abordó cuestiones vinculadas con los cambios reglamentarios y la consideró "positiva porque era importante debatir en conjunto para encontrar soluciones a los problemas que van surgiendo".

De todos modos, reconoció, "para entenderse con el nuevo reglamento "serán necesarias entre cuatro y cinco Grandes Premios", mientras que cuando le preguntaron por la posibilidad de incrementar la cantidad de "Sprint Races", respondió: "Me gusta el formato porque prefiero competir a las pruebas libres, pero hay que elegir los circuitos más adecuados para esto".

(ANSA).