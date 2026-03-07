Fórmula 1: russell logra primera pole del año

Ferrari, que también había dejado buenas sensaciones en los ensayos de pretemporada, ubicó al monegasco Charles Leclerc en el cuarto casillero y moverá flanqueado por el francés Isack Hadjar, cuya primera clasificación del año contrastó con las dificultades del neerlandés Max Verstappen, su compañero en Red Bull.

El tetracampeón mundial y subcampeón en la pasada temporada partirá el domingo desde la "pit-lane" porque no logró superar el primer corte clasificatorio tras impactar contra las barreras de contención, en la primera gran sorpresa en el circuito Albert Park.

Junto con Verstappen moverán también desde boxes el español Carlos Sainz, con Williams, y el canadiense Lance Stroll, testimonio del opaco arranque de temporada del nuevo Aston Martin diseñado por el ingeniero británico Adrian Newey, viejo "mago" que llevó a Red Bull a la cima de la máxima categoría en el pasado.

En la punta de la grilla estará Russell, quien había confirmado sus opciones de pelear por la pole al dominar la tercera y última sesión libre y en clasificación giró en 1'18"518, registro al que solamente pudo acercarse Antonelli, que cerró a 293 milésimas de distancia tras arriesgarse a recibir una sanción por un descuido de sus mecánicos.

Fue cuando en el tercer corte salió a pista cargando en su Mercedes, sin darse cuenta, un "soplador" que luego cayó en el trazado y generó una situación de peligro para el resto de los pilotos, a pesar de lo cual Antonelli les agradeció por el trabajo realizado para poder ubicar su máquina también en primera fila.

Mientras Russell celebraba su octava pole en la Fórmula 1, el italiano explicaba: "Esta mañana cometí un pequeño error que pudo haberme costado caro, pero los mecánicos de Mercedes fueron los héroes del día y repararon mi máquina", al aludir al despiste que sufrió en la tercera sesión libre y que dañó su W17 E Performance.

"Al final, la clasificación fue un lujo, aunque no esperábamos tener tanta ventaja sobre el resto", agregó al aludir a las 785 milésimas de segundo que Russell le sacó a Hadjar y las 809 con las que cerró por delante de Leclerc, quien moverá delante de los McLaren del australiano Oscar Piastri y del británico Lando Norris, defensor de la corona.

En la cuarta fila estarán el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton, quien inicia su segunda temporada en Ferrari y la vigésima en la máxima categoría, y el neozelandés Liam Lawson, con Racing Bulls, que celebró también el octavo puesto del debutante británico sueco Arvid Lindblad, quien saldrá flanqueado por el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

"Fue un primer día de escuela caótico", resumió Frederic Vasseur, jefe del equipo italiano, reconociendo la superioridad en este arranque de temporada de un equipo Mercedes que supo interpretar como nadie el nuevo reglamento y, especialmente, el capítulo dedicado a los propulsores híbridos.

"Mercedes hoy demostró que está en otro planeta en lo que refiere a la gestión de la energía, pero nosotros cometimos algunos errores que nos impidieron luchar por el tercer puesto.

Estamos lejos de nuestro verdadero potencial, pero tenemos margen para mejorar", agregó Vasseur.

"La largada mañana será un desafío y tenemos que hacer un gran trabajo para recuperar posiciones", explicó, mientras Leclerc recordaba: "Ayer hablé de la ventaja de cerca de medio segundo de Mercedes sobre los demás. Hoy terminó siendo de ocho décimas, o sea mayor de lo que esperábamos".

"Ya en la tercera sesión libre quedé impresionado por el ritmo que tenían", completó el monegasco, quien recientemente contrajo matrimonio en Montecarlo y consideró que este Mundial "lo ganará el que gane la batalla relacionada con el desarrollo".

Un rubro en el que Mercedes confirmó su liderazgo en el modo en que su motor híbrido proporciona energía eléctrica, siendo capaz de alcanzar altas velocidades máximas, pero también de gestionar con constancia la fase crítica, cuando el motor empieza a reducir progresivamente la energía, donde otros han tenido que lidiar con caídas repentinas de rendimiento.

El equipo alemán dio el primer golpe de escena con los nuevos cambios reglamentarios que, desde que se iniciaron los ensayos de pretemporada, criticó Verstappen, quien definió en su momento los nuevos bólidos como "un Fórmula E con anabólicos" y hoy, obviamente, no lucía para nada conforme tras padecer en la clasificación.

"Mad Max", acostumbrado a pelear por la pole, salió rápidamente de escena por un bloqueo en la rueda posterior en la primera curva que lo llevó a impactar contra las vallas, tras lo cual regresó en monopatín a boxes y con el dolor de un golpe en la muñeca izquierda (se excluyeron lesiones) y el honor "herido".

"No me estoy divirtiendo", resumió.

Lo mismo pensará seguramente el canadiense Stroll, quien hace algunos días afirmaba que las vibraciones que el motor de su Aston Martin trasmite al volante lo hicieron sentir "como si estuviera en la silla eléctrica", diagnóstico que se confirmó hoy en la clasificación.

Stroll ni siquiera participó en la clasificación, mientras que su compañero, el bicampeón mundial español Fernando Alonso, que lucía algo más optimista antes del inicio de las acciones, no logró superar el primer corte clasificatorio y partirá desde la decimoséptima posición.

Por detrás lo harán los debutantes Cadillac de dos retornados a la Fórmula 1: El mexicano Sergio Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, que decepcionaron en una clasificación en la que Audi sorprendió con Lindblad y ubicó al alemán Nico Hülkenberg en la sexta fila, junto con el británico Oliver Bearman, de Haas.

Por detrás de ambos partirán los ex compañeros franceses Esteban Ocon, hoy en Haas, y Pierre Gasly, al comando de un Alpine hoy impulsado con motores Mercedes y con el que su compañero argentino Franco Colapinto logró el decimosexto tiempo, por detrás del tailandés Alexander Albon, que moverá a su lado con un Williams que cuenta con propulsores de la marca alemana también. (ANSA).