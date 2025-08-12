Fórmula 1 se paraliza por 14 días

En ese lapso, no podrán siquiera comunicarse entre sí para conversar sobre cuestiones vinculadas con su actividad y hasta el contenido de los correos electrónicos será supervisado por la entidad para evitar que se viole la norma que obliga a una inactividad absoluta, sin exclusiones.

Así lo impone el artículo 24.1 del reglamento de la FIA que alude al período de inactividad de 14 días consecutivos entre julio y agosto al que suscribieron los diez equipos de la Fórmula, que optaron por aplicarlo a partir del 11 de agosto, después del Gran Premio de Hungría que vio ganar al británico Lando Norris el 3 de agosto con McLaren, y hasta el siguiente, que se celebrará en Países Bajos el último día de ese mismo mes.

Pilotos, mecánicos e ingenieros tendrán que ponerse en "pausa" mientras tanto, situación que será controlada por inspectores de la FIA que tendrán acceso a los correos electrónicos internos de los equipos, así como a las fábricas de los mismos, razón por la cual no sólo no podrán trabajar sobre las máquinas, sino que tampoco podrán avanzar en el desarrollo virtual de las mismas y mucho menos efectuar ensayos en el túnel de viento.

La única actividad permitida está vinculada con el mantenimiento de las estructuras, pero solamente si este no está asociado con aspectos técnicos relativos a los bolidos y a su desarrollo, mientras que sí se podrá trabajar en las áreas de marketing, finanzas y asuntos legales, que podrán continuar operando con normalidad durante este período.

Así las cosas, pilotos, mecánicos e ingenieros podrán dedicarse a un merecido descanso a mitad de temporada para disfrutar de sus familias y amigos y del tiempo libre gracias a la pausa obligada y pensada en función de su salud y de su calidad de vida porque la vida no es solamente trabajo, como suele decirse, aunque no siempre se cumpla con esa máxima.

Los equipos reanudarán sus tareas el 25 de agosto para prepararse para la segunda mitad de la temporada y para los próximos y últimos diez Grandes Premios. (ANSA).