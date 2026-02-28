Fórmula 1: Sufre por "efecto Irán"

El cierre de los espacios aéreos generado por el conflicto bélico, con la suspensión de muchos vuelos previstos, impidió que el personal de los equipos de la máxima categoría se embarcara con destino a Sakhir y, pese a que algunos evalúan la posibilidad de apelar a vuelos charter, la atención está centrada en la evolución de los acontecimientos.

Muchas de las escuderías de la Fórmula 2 y Fórmula 3 también quedaron varadas en los aeropuertos en los que habían hecho escala, lo que llevó a Pirelli a confirmar la anulación de los ensayos con los nuevos compuestos de neumáticos para lluvia previstos para el sábado y el domingo por cuestiones de seguridad.

La pista del circuito de Sakhir iba a ser mojada de forma artificial para probar las mezclas Intermedia y Full Wet, pero los ensayos fueron cancelados. McLaren y Mercedes ya habían desembarcado en Bahrein con sus pilotos y con sus máquinas.

(ANSA).