Fórmula 1: Verstappen, el mejor

En el sitio oficial de la máxima categoría, el piloto de Red Bull volvió a ser "coronado" por quinto año consecutivo como el más exitoso en pista gracias a sus ocho victorias en 24 Grandes Premios disputados, seis de ellos en los últimos nueve y uno más que su sucesor en el trono: el británico Lando Norris, que celebró siete al igual que su compañero australiano en McLaren, Oscar Piastri, y lo superó por apenas dos puntos de ventaja.

En lo que refiere a la votación de los pilotos, las puntuaciones se otorgaron según el sistema actual que otorga 25 puntos al ganador de un Gran Premio y uno al que finaliza en el décimo puesto para crear un "top-ten" en el que Verstappen cerró por delante de Norris, quien ocupó el mismo puesto que hace un año en la encuesta, en un "podio" que completó su compatriota George Russell, de Mercedes, pese a que celebró sólo dos triunfos en la temporada.

Por detrás se ubicó Piastri, tercero en el campeonato por delante del británico y quien al igual que este escaló una posición en el top-ten, en el que el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari (quinto en el Mundial y sin victorias a lo largo del año) cerró en el quinto lugar también y retrocedió dos posiciones respecto del "ranking" de pilotos respecto de 2024.

El australiano parecía ser el gran candidato al título antes del receso de la temporada, pues llegó a sacar 34 puntos de ventaja en la cima, pero desde que celebró su séptima victoria, en el Gran Premio de Países Bajos, no volvió a subirse a lo más alto del podio y perdió terreno con Norris, que mantuvo su regularidad, y con Verstappen, que inició su sorprendente remontada que le permitió pelear por la corona hasta el último celebrado en Abu Dhabi, que ganó.

En el "ranking" confeccionado con el voto de los pilotos, el español Carlos Sainz, de Williams, volvió a cerrar en el sexto lugar (como en 2024, cuando corría con Ferrari), uno por delante de su compatriota y bicampeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin), que escaló dos posiciones, en tanto que su compañero tailandés Alexander Albon ocupó el octavo lugar e ingresó por primera vez al "top-ten".

"Top-ten" que completaron dos de los "rookies" que debutaron este año en la máxima categoría como pilotos titulares en sus escuderías: el británico Oliver Bearman, que al comando de un Haas sumó puntos en cinco competencias consecutivas (fue decimocuarto en el campeonato), y el francés Isack Hadjar, de Racing Bulls (que lo precedió en el Mundial por diez puntos y cerró un puesto por delante en el mismo) y celebró su primer podio en Zandvoort (fue tercero).

Por detrás de los mejores diez finalizó el francés Pierre Gasly, compañero en Alpine del argentino Franco Colapinto y quien aportó los 22 puntos que cosechó la escudería en 2025 para cerrar decimoctavo en el campeonato de pilotos, en tanto que el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton quedó por fuera del "top-ten" por primera vez desde que se creó este "ranking" tras su primera y decepcionante temporada como piloto de Ferrari (sólo celebró una victoria en la "Sprint Race" del Gran Premio de China).

En el "top-ten" de los jefes de las escuderías también se impuso Verstappen, escoltado en este caso por Norris y por Piastri, que escaló un puesto y cerró por delante de Russell, que subió dos, de Alonso (que escaló cuatro) y de Sainz (que perdió una posición) y cerró en el sexto lugar, delante de un Leclerc que retrocedió cuatro casilleros.

Bearman y Hadjar se ubicaron en el octavo y en el noveno puesto, respectivamente, mientras que el alemán Niko Hlkenberg (Kick Sauber), que logró un inédito tercer puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone (terminó por detrás de Norris y de Piastri) y fue undécimo en el campeonato con los mismos puntos que el joven piloto francés (51), cerró en el décimo lugar y retrocedió dos posiciones respecto de 2024.

En la cima de ambos "ranking" terminó "Mad Max", quien refrendó su vigencia este año y se apresta para volver a dar batalla en la próxima temporada que promete una lucha aún más cerrada por la corona con los cambios reglamentarios que apuntan a una mayor paridad de oportunidades para todos los pilotos, que sigue siendo el mejor pago de la categoría (con US$76 millones, según "Forbes") y quien -como indica la letra de "El Rey"- confirmó que "... no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar". (ANSA).