Fórmula 1: Verstappen eligió número

En una temporada que promete más paridad entre los protagonistas debido a los cambios reglamentarios y tras un Mundial que mantuvo el suspenso en la definición hasta el último Gran Premio en Abu Dhabi, Verstappen apeló a un viejo conocido porque desde su debut en la Fórmula 1, con Toro Rosso en 2015, corrió con el 33, que trocó por el 1 cuando destronó al séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton en 2021.

Desde entonces y hasta el final del reciente campeonato, "Mad Max" lució el número 1 en su máquina, que a partir de 2026 será la número 3 que alguna vez identificó al bólido de su ex compañero de equipo australiano en Red Bull, Daniel Ricciardo, con quien compartió escudería entre 2016 y 2018.

En diálogo con "Viaplay", el neerlandés confesó que correr con el número 3 fue siempre su sueño porque "es mi número preferido, además del 1. El 33 también me gusta, pero prefiero un 3 en lugar de dos. El 33 quizás representa doble fortuna, pero yo ya la he tenido en la Fórmula 1", explicó tras recibir la autorización de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para lucir ese número en su máquina. (ANSA).