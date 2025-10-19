Fórmula 1.- Verstappen vence en Austin y Norris recorta también a Piastri

MADRID, 19 Oct. 2025 (Europa Press) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) venció este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos sin oposición partiendo desde la pole, para seguir recortando con los McLrean, un líder Oscar Piastri en problemas y que volvió a no tener buen ritmo, mientras que Lando Norris fue segundo y también se acercó.

Verstappen mandó de principio a fin una carrera no tan accidentada como la del Sprint. El de Red Bull, que ganó el sábado mientras los Mclaren se quedaron fuera en la primera curva, se fue en solitario, mientras por detrás, Norris tuvo que lidiar con la presión y la urgencia de terminar al menos segundo en Austin.

Su obstáculo fue el Ferrari de Charles Leclerc, quien apostó por neumático blando primero, al revés que los demás. Al monegasco le sirvió para ganar la posición en la salida, con Norris con todo en juego y sin poder arriesgar. En la primera tanda no pudo el coche papaya con el rojo, pero a cinco vueltas del final, el británico se hizo con la segunda plaza para ponerse a 14 puntos de un Piastri que solo pudo ser quinto, detrás también de Lewis Hamilton.