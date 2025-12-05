Fórmula 1/GP Abu Dabi.- Lando Norris lidera los Libres 1 y da el primer golpe en la lucha por el Mundial

BARCELONA, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El piloto británico de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren) ha liderado este viernes los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi, última prueba del calendario, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con Carlos Sainz (Williams) terminando en la novena posición. Norris, líder del Mundial con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 respecto a su compañero Oscar Piastri, quien tuvo que dejar su asiento al piloto reserva de McLaren Pato O'Ward, acabó en la primera posición con un tiempo de 1:24:485, batiendo únicamente por 8 milésimas al piloto neerlandés, que este fin de semana podría lograr su quinto título. Los dos máximos contendientes al título lideraron esta primera sesión, en la que hasta nueve pilotos estuvieron en menos de tres décimas. El noveno clasificado fue Carlos Sainz, quien no tuvo que ceder su asiento, a diferencia de Fernando Alonso (Aston Martin) que no se subió al monoplaza y dejó su lugar al británico Cian Shields, quien terminó en el último lugar. Hasta nueve pilotos suplentes participaron en estos Libres 1, entre ellos Arthur Leclerc, hermano de Charles Leclerc, y que sustituyó al británico Lewis Hamilton. El '16' de Ferrari terminó en la tercera posición y se presenta como uno de los posibles candidatos a influir en el resultado final del Mundial, al igual que los dos pilotos de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, quienes terminaron en la cuarta y en la sexta posición, respectivamente.