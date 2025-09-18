Fórmula 1/GP Azerbaiyán.- Alonso: "Habría que traer el coche del Dakar para algunas carreras de Fórmula 1"

BARCELONA, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que "habría que traer" el coche del Dakar para "algunas carreras" de Fórmula 1, refiriéndose a su abandono en el pasado Gran Premio de Italia después de que el impacto de una piedra rompiese su suspensión, lo que representa de "la mejor manera posible" la mala suerte que está teniendo esta temporada, perdiendo muchos puntos en varias carreras.

"Habría que traer el coche del Dakar para algunas carreras aquí, porque si piensas en lo que soportan esos coches y lo frágiles que pueden ser los Fórmula 1, es una diferencia muy grande. Pero bueno, hemos tenido algún episodio de mala suerte este año", ha asegurado Alonso en declaraciones a DAZN antes del Gran Premio de Azerbaiyán.

El piloto de Aston Martin explica que este accidente es una "manera inusual" de volver a perder puntos. "Creo que esto de la piedrita de Monza lo representa de la mejor manera posible, como perder otros seis puntos, cuatro puntos, de una manera un poco así inusual, pero bueno, no hay que darse por vencido", destacó.

"Hay que seguir intentándolo y tenemos otra oportunidad este fin de semana en Bakú, una carrera muy difícil, con muchos retos aquí. Me gusta, ha ido siempre bien, pero eso no garantiza que van a salir bien las cosas, habrá que prepararlo bien desde la FP1", finalizó el asturiano, dos veces campeón del mundo.