Formula 1/GP Azerbaiyán: Carlos Sainz: "Deberíamos ser rápidos en Bakú, pero lo que más nos preocupa son los sábados"

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El piloto español Carlos Sainz (Williams) admite que en su equipo "preocupa" el rendimiento del coche principalmente los sábados, donde se encuentran "problemas con los neumáticos" y que esperan solucionar este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se celebra en un circuito donde su monoplaza "debería ser rápido".

"Sí, sí preocupa (los sábados), eso es lo que más nos preocupa, seguro, porque vemos el circuito y vemos que tiene tipos de curva y características que nos debería ir bien al coche y el coche debería ser rápido", aseguró Sainz en declaraciones facilitadas por 'DAZN'.

El madrileño tiene claro que "el problema" viene a la hora de la calificación de los sábados e insistió en sus "con los neumáticos".

"Ser rápido el viernes con el neumático blando no quiere decir que a una vuelta el sábado podamos replicarlo como vimos en Monza", comentó después de que en el trazado italiano estuviese bien el viernes y se quedase fuera de la 'Q3' al día siguiente.

Por ello, el piloto de Williams no esconde que ese déficit les va a hacer "trabajar durante todo el fin de semana".

"Estaremos trabajando al 100% para que el sábado no nos ocurra lo que nos ocurre a veces", aseveró Sainz.

Finalmente, el madrileño admitió la necesidad de que haga calor.

"A nosotros, todo lo que sean temperaturas bajas, hace difícil meter el neumático en temperatura. Si finalmente está seco, pero hay nubes como hoy, nos costará todavía más meter el neumático en temperatura", remarcó.