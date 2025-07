Fórmula 1/GP Bélgica. Carlos Sainz: "Aún encontramos la forma de complicarnos la vida"

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) valoró de manera positiva el sexto puesto en la parrilla del Sprint del Gran Premio de Bélgica, a pesar de encontrar "la forma de complicarse" en el inicio del viernes con los problemas en los libres. "Aún encontramos la forma de complicarnos la vida en este momento de la temporada. Ha sido una buena remontada después de haber perdido la mitad de los libres. Hemos hecho unas buenas vueltas en la SQ1 y en la SQ2 he conseguido una buena vuelta con los blandos", dijo en declaraciones a los medios de F1.com. "Cuando todo va normal parece que tenemos buen ritmo, lo hemos demostrado toda la temporada. Cuando las cosas están más o menos bajo control, el ritmo está ahí y los tiempos están ahí. Esperemos tener un día limpio mañana e ir incrementando el fin de semana y la temporada", añadió. El piloto madrileño valoró la "mejora" que trajeron a Spa, pero confesó que es un fin de semana sin margen para las probaturas. "Hemos traído una mejora, que todavía no sé lo que hace en el coche. Todavía estoy intentando averiguar cómo modifica la configuración y no estábamos en la ventana en los Libres 1. Es una curva de aprendizaje grande, en un fin de semana al Sprint y mi primer fin de semana con Williams en Spa. Tengo que adaptar mi pilotaje", explicó. "Ha sido un inicio de día muy complicado, teníamos que dar el mayor número de vueltas y hemos tenido un problema en el motor. Me he tenido que tirar a saco en la 'qualy' para entender bien el coche. Ha funcionado bien, hemos hecho sexto. Hay que seguir así, entender el paquete nuevo", terminó.