Fórmula 1/GP Bélgica. Carlos Sainz: "La lluvia igual nos permite remontar"

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que deben "analizar" qué ha sucedido durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica, en la que ha caído en la Q2 para salir decimoquinto, y espera que la lluvia que se prevé el domingo en Spa les permita "remontar" posiciones. "En la Q1 hemos ido rápido, como estábamos yendo todo el fin de semana, pero por alguna razón que no acabo de entender bien en la Q2 no hemos llegado a mejorar el tiempo de la Q1 y eso no nos ha permitido pasar a la Q3. Es algo que tenemos que analizar, porque hemos ido rápido todo el fin de semana, pero está claro que algo ha pasado en la Q2 que tenemos que entender de cara al futuro", señaló en declaraciones a DAZN. Por otra parte, explicó qué espera del domingo. "Parece que va a llover, así que eso pondrá las cosas seguramente difíciles para todo el mundo, sobre todo en Spa, y eso igual nos permite poder remontar. Espero que sea una carrera divertida y podamos ir hacia adelante", concluyó.