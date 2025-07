Fórmula 1/GP Bélgica: El apretado duelo Piastri-Norris se traslada al emblemático Spa ya sin Horner en Red Bull

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - La Fórmula 1 viaja al emblemático Circuito de Spa-Francorchamps para celebrar el Gran Premio de Bélgica, decimotercer evento del Mundial, después de tres semanas de parón y en el primer fin de semana en los últimos 20 años sin Christian Horner al frente de Red Bull, que debe seguir peleando con Ferrari y Mercedes para ser la alternativa a los favoritos McLaren y su duelo en lo más alto, mientras que Carlos Sainz (Williams) confía en las mejoras y Fernando Alonso (Aston Martin) quiere prolongar su inercia positiva en un nuevo reto de estrategia. El clásico trazado belga inicia la segunda parte del calendario de Fórmula 1, que ya parece que vivirá de aquí al final una apretada pelea en el box de McLaren. Y es que tanto el australiano Oscar Piastri, líder del Mundial con 234 puntos, como el británico Lando Norris, con 226, son los dos grandes candidatos a hacerse con el campeonato. Esa mínima renta de 8 puntos se pondrá a prueba otro fin de semana más, después de las dos victorias consecutivas de Norris en Austria y Silverstone, por lo que Piastri no puede ceder si quiere seguir en lo más alto. Como en el resto de la competición, la escudería 'papaya' es la gran favorita para estar delante, aunque las precipitaciones previstas para los tres días del GP dejan la puerta abierta a posibles sorpresas e imprevistos que abran algo más la lucha por los puestos delanteros. Sobre todo, teniendo en cuenta que este fin de semana habrá más puntos en juego, porque Spa acoge una de las pruebas con el formato al Sprint, por lo que el reto es aún mayor. El piloto británico, sin embargo, no sabe lo que es subirse al podio en Bélgica en toda su carrera en la F1, mientras que el australiano sí fue segundo el año pasado. Un paso por detrás, el neerlandés Max Verstappen, en medio de rumores sobre una posible salida de Red Bull la próxima temporada, debe seguir dando guerra para no descolgarse demasiado en la lucha por el título, ahora tercero en el Mundial con 165 puntos. 'Mad Max' acumula en Bélgica cinco podios y tres victorias (2021, 2022 y 2023), aunque viene de no subirse al 'cajón' en los dos últimos eventos en Austria (retirada) y Silverstone (5º). Además, este GP de Bélgica será el primero sin Christian Horner al frente de la escudería de la bebida energética en los últimos 20 años, después de que el ingeniero británico fuera despedido en este parón. Ahora, Laurent Mekies, que asciende desde Visa Cash App Racing Bulls, coge las riendas y se enfrenta a su primer examen, con el equipo cuarto en el Mundial de Constructores y el trabajo de acercar a la estructura a la quinielas de los favoritos. No será sencillo, porque también están en esa terna de alternativas Mercedes, que logró la victoria con el inglés Lewis Hamilton el año pasado en este escenario, y Ferrari, que quiere dar un vuelco a su rendimiento hasta ahora incorporando a su monoplaza una nueva suspensión trasera que estrena en Spa. El británico George Russel, con 147 puntos —a 18 de Verstappen—, tiene una oportunidad para acercarse al neerlandés, mientras que en Ferrari esperan haber afinado su SF-25 para un trazado en el que Hamilton, que fue cuarto en Silverstone, suma cinco triunfos (2010, 2015, 2017, 2020 y 2024) y donde el monegasco Charles Leclerc encadena dos podios consecutivos y celebró la victoria en 2019. Y es que necesitan ese impulso, todavía sin ganar una carrera el domingo este año. En cuanto a los pilotos españoles, Sainz y Williams llegan a Spa con un paquete de actualizaciones que esperan les dé un empujón en un Mundial algo frustrante para el madrileño, que viene de no puntuar en Austria y Gran Bretaña y su mejor resultado en Bélgica es un tercer puesto en 2022. Mientras que Alonso viene en mejor dinámica —cuatro GP seguidos puntuando— a un trazado donde se ha subido al podio en tres ocasiones. La alta probabilidad de lluvia el domingo (70%) puede ser un punto a favor, aunque la estrategia desde el muro se antoja clave, después de no acertar en Silverstone. HORARIOS DEL GP DE BÉLGICA 2025: -Viernes 25 de julio. Entrenamiento Libres 1 12.30. Calificación Sprint 16.30. -Sábado 26. Carrera Sprint 12.00. Calificación 16.00. -Domingo 27. Carrera 15.00.