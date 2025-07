Fórmula 1/GP Bélgica. Fernando Alonso: "Muy aburrida la carrera, no ha pasado nada"

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) lamentó una carrera "muy aburrida" este domingo en el Gran Premio de Bélgica, saliendo desde el 'pit lane' y sin contratiempos que dieran vida a sus opciones de remontar desde las últimas posiciones. "Muy aburrida, como siempre cuando salgo desde el pit lane, no ha pasado absolutamente nada. Ni una bandera amarilla, ni un 'safety car', ni un retiro, ni nada. Hemos salido con el setup de lluvia completo, que lo hemos cambiado en el parque cerrado y el motor también, y hemos hecho como 40 vueltas en seco", afirmó en declaraciones a Dazn, después de ser decimoséptimo. Alonso apuntó que al menos se quitaron de encima el cambio de motor y quizá hubiese sido mejor no parar la segunda vez. "Íbamos a intentar ver la bandera a cuadros y no gastar mucho el motor. Teníamos previsto un poco más de lluvia durante toda la tarde, y cayó justo en el momento de empezar la carrera, que por eso hubo la bandera roja. Luego ha salido el sol, toda la carrera", dijo. "A veces apuestas saliendo desde el pit y no tienes nada que perder, pero como ya anticipaba, me temía que hoy iba a ser una carrera sin ningún incidente y así ha sido. Mi única opción o sueño de sumar puntos era que lloviese y hemos hecho 40 vueltas con los neumáticos de seco", terminó.