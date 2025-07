Fórmula 1/GP Bélgica. Oscar Piastri asusta en Spa con liderato de los únicos Libres y la 'pole' para la Sprint

BARCELONA, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) ha logrado este viernes por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing) la 'pole position' para la carrera Sprint del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, decimotercera prueba del Campeonato del Mundo, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) han sido respectivamente sexto y decimocuarto. Piastri lideró con autoridad los primeros y únicos entrenamientos libres en el Circuito de Spa-Francorchamps. Así, el actual líder del Mundial se mostró superior a sus rivales, especialmente en el segundo sector. Gracias a su tiempo de 1:42.022, el australiano batió por 0.404 a Verstappen y 0.504 al inglés Lando Norris, su compañero en McLaren. En la primera cita de Laurent Mekies como CEO de Red Bull Racing, Verstappen rindió bien sobre seco; no obstante, para la Sprint sabatina y para la carrera larga dominical se prevé lluvia. Esta duda con la meteorología podría alterar el rendimiento en el coche del tetracampeón del mundo, como ya sucedió en el pasado GP de Gran Bretaña. Tras ese fin de semana en Silverstone, Piastri dio en éste el golpe inicial ante su máximo competidor por el título, un Norris que perdió pista en su primer intento con neumáticos blandos y no marcó hasta el final de la sesión su mejor tiempo. Detrás de los McLaren y Verstappen, acabaron el inglés George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc. El monegasco y su compañero de Ferrari, el también inglés Lewis Hamilton, estrenaron suspensión trasera y la escudería italiana espera que eso mejore su rendimiento enormemente. Por su parte, Alonso alternó en su Aston Martin entre el antiguo alerón delantero y la especificación nueva, y marcó el noveno tiempo a 1.098 segundos del líder; el asturiano acabó a ocho milésimas de su compañero, el canadiense Lance Stroll. Mientras tanto, Sainz empezó de la peor manera el fin de semana, ya que nada más salir a la pista tuvo que volver a 'boxes' por problemas en el sistema de combustible de su bólido. Finalmente, el madrileño salió al trazado a falta de media hora y concluyó undécimo, justo por delante del otro Williams que conduce el tailandés Alexander Albon. Más tarde llegó la SQ1, donde Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) fue protagonista involuntario por su trompo en la curva 14. El italiano, fuera de combate, levantó tanta grava que afectó a vueltas posteriores de otros pilotos, quedando cribados Albon, el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), Hamilton y el argentino Franco Colapinto (Alpine). En la SQ2, y habiendo retirado gran parte de esa grava, Norris sufrió hasta hacer 1:41.412 con el reloj ya a cero. Verstappen le había metido presión con su 1:41.583 y Piastri había evitado la criba con 1:42.128; no se salvaron de ahí el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), Russell, Alonso y Stroll. De cara a la SQ3, sin casi margen de error por hacerse solo a cinco minutos. Norris no aprovechó sus neumáticos blandos y Verstappen tuvo el liderato provisional con su 1:40.987, hasta que Piastri se lució con su 1:40.510 para obtener la 'pole' de la carrera corta de este domingo y relegar a su compañero de equipo al tercer puesto; Sainz saldrá sexto.