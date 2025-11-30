Fórmula 1/GP Catar.- Carlos Sainz: "Estoy en un buen sitio para mi futuro"

MADRID, 30 Nov. 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) confesó que este domingo vivió una de sus "mejores carreras" y también "más inesperadas", después de ser tercero en el Gran Premio de Catar, contento por confirmar que está "en un buen sitio" para su futuro.

"Ha sido una de mis mejores carreras, más inesperadas también. Estar en el podio en Catar no nos lo esperábamos para nada. Hice una salida muy buena. Hemos peleado con los McLaren con ese podio, estaban en una estrategia mala, pero teníamos que mantener el ritmo para mantener a Antonelli atrás. Nuestro ritmo mejoró mucho hoy, escapamos de la parte media de la parrilla y pudimos batir a los Mercedes e incluso a un McLaren", dijo en declaraciones a Dazn.

El madrileño reconoció que no hubiese podido aguantar mucho más con el tercer puesto, después además de algún fallo en su monoplaza en las últimas vueltas, pero con su buen ritmo confió en el podio. "Si Lando pasa a Kimi yo era presa. Sigue siendo un Mercedes pero iba a intentar abrir ese hueco con Kimi. En las últimas vueltas se rompió algo, perdí agarre. Si pasa una vuelta antes o dura una vuelta más la carrera, Norris me pasa", afirmó.

"Me di cuenta en el segundo 'stint', que Oscar ni Lando eran capaces de adelantarnos. Creía que era un cuarto puesto, pero nos tenían que pasar en pista. Cuando he ido muy rápido con el duro, he pensado que estaba controlado. Iba a atacar y pasarlo bien. Como últimamente, cuando se presenta la oportunidad de podio, la cogemos y es lo que nos ha vuelto a pasar hoy", añadió.

"Hoy íbamos rápido. Ayer Antonelli se escapó diez segundos. Hemos hecho un par de cambios que han funcionado. Tres podios con Williams, luchando con Mercedes, Ferrari, McLaren, lo hubiera firmado. Me fui porque creía que el equipo tenía potencial y yo podía aportar y ayudar, estoy en un buen sitio para mi futuro", terminó.