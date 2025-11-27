Fórmula 1/GP Catar.- Fernando Alonso: "Espero que Newey pueda concentrarse en fabricar un coche rápido"

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso valoró este jueves como "un cambio lógico" que Adrian Newey se convierta en director del Aston Martin la próxima temporada, como se anunció el día anterior en el marco del Gran Premio de Catar, aunque confía en que pueda "concentrarse" en "fabricar un coche rápido".

Alonso celebró la noticia de que el jefe de diseño, el ingeniero británico, se convertirá en el director en 2026, evaluando el movimiento como un "cambio lógico". "Es una gran noticia para el equipo contar con Adrián, con toda su experiencia y conocimiento sobre todo lo necesario para competir al máximo nivel", dijo.

Ahora, Newey liderará Aston Martin la próxima campaña con el actual director del equipo, Andy Cowell, quien ha ocupado el cargo desde enero, convirtiéndose en Director de Estrategia. "Andy asume diferentes responsabilidades en el área que mejor domina, así que parece un cambio lógico y estoy contento con ello", apuntó.

"Sinceramente, creo que [Newey] tiene todas las habilidades para fabricar un coche rápido. El puesto de director de equipo es un poco diferente hoy en día y hay que lidiar con otros aspectos: medios de comunicación, compromisos, patrocinadores", añadió.

Por ello, Alonso confía en que el británico pueda "concentrarse" en lograr un coche. "Espero que Adrian no tenga que hacer todo eso y pueda concentrarse en lo más importante. Sabe cómo dirigir un equipo y cómo todos deben concentrarse en una sola dirección, así que es un gran líder y estoy contento con este anuncio", afirmó.

"A todos les gustaría trabajar con Newey y aprender de él. Como nuestro director de equipo, estoy seguro de que habrá aún más gente soñando con unirse al equipo, así que son buenas noticias para nosotros", terminó el asturiano, quien viene dejando claro sus ganas de salir su actual coche e ir a por la próxima temporada.