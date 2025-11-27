Fórmula 1/GP Catar.- Norris afronta en el exigente GP de Catar su primer 'match ball' por el Mundial

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El piloto británico Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula 1; su compañero, el australiano Oscar Piastri; y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), separados solo por 24 puntos, viven en el Gran Premio de Catar, vigesimotercera prueba del calendario en el Circuito Internacional de Losail, el penúltimo asalto por el título, con un vigente campeón crecido y los 'papaya' al límite tras la última sanción.

La pelea por acabar en lo más alto de la clasificación de Pilotos en Fórmula 1 vuelve a estar al rojo vivo. En el GP de Las Vegas, Norris dominó con mano de hierro y parecía dar un paso sólido hacia su primer título, pero la descalificación de los dos McLaren por el mayor desgaste del permitido del suelo de sus monoplazas provocó la descalificación, aumentando de nuevo considerablemente las opciones del tetracampeón del mundo.

Sin embargo, Norris podría ser campeón este fin de semana. El británico, con 390 puntos, tiene una renta de 24 sobre Piastri y Verstappen, ambos con 366, por lo que si sale con una ventaja de 26 unidades rumbo a la última carrera ya podría celebrar su primer título mundial de F1. Incluso con 25 puntos de diferencia podría serlo, ya que son el número de victorias las que deciden, y tiene siete, las mismas que su compañero, además de ocho segundos puestos.

Por tanto, esta situación obliga a los dos perseguidores a poner toda la carne en el asador y arriesgar, mientras que Norris puede ser más contemplativo, pero sin relajarse demasiado, teniendo en cuenta la voracidad y el hambre que siempre demuestra el actual campeón, Verstappen. El británico es favorito en Catar, pero llega a un trazado en el que ha vencido el neerlandés en las dos últimas ediciones, mientras que Piastri se ha llevado las dos últimas carreras Sprint.

Y es que este GP vuelve a repartir más puntos con ese formato al esprint, lo que hará que la parrilla solo pueda probar en unos entrenamientos libres, en un trazado caracterizado por sus curvas de alta velocidad y enlazadas, y que volverá a llevar al límite a los pilotos por las altas temperaturas. Se podría llegar a los 30º con una humedad que rondará el 70%. Además, los equipos están limitados a dar 25 vueltas por 'stint'.

Este trazado sin apenas grandes frenadas no será un problema para los tres candidatos, pero sí representa un gran reto para equipos como Williams, ya que su piloto Carlos Sainz desvelaba en la previa que son el coche "más lento" con estos giros a 150-200 km/h. El madrileño viene de rendir bien en Las Vegas, donde logró un gran quinto puesto para sumar 10 puntos valiosos a su casillero.

Mientras Sainz parece acabar con buenas sensaciones esta temporada tras dos primeros tercios dubitativos y con altibajos, Fernando Alonso está deseando cerrar el año y pensar en 2026. "Son dos carreras de celebración porque no volveremos a conducir este coche", confesó el asturiano después de Las Vegas, donde fue undécimo.

Ahora, el español llega a Catar, donde sumó en 2021 su primer podio con Alpine, el primero desde 2014, en una edición que ganó el británico Lewis Hamilton. Y ahora también Aston Martin ha anunciado el nuevo rol de Adrian Newey en el equipo como Team Principal, de cara a crear un proyecto ambicioso para 2026. Los de Silverstone todavía pueden ser sextos en Constructores -a 18 puntos-, mientras que Williams debe certificar su quinta posición como líder de la zona media de la parrilla.

PROXIMO.- HORARIOS GRAN PREMIO DE CATAR DE FÓRMULA 1:

-Viernes 28 de noviembre.

Entrenamientos Libres 1 14.30.

Calificación Sprint 18.30.

-Sábado 29.

Carrera Sprint 15.00.

Calificación 19.00.

-Domingo 30.

Carrera 17.00.