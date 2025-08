Fórmula 1/GP Hungría. Fernando Alonso: "Ojalá podamos hacer tres o cuatro fines de semana así este año"

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que se marcharán al parón estival del Mundial "con optimismo" tras su quinto puesto en el Gran Premio de Hungría, y espera que en lo que queda de temporada pueda tener "tres o cuatro fines de semana" como este, luchando "entre los siete u ocho primeros". "Estas dos semanas han sido un poco de montaña rusa. En Spa salimos últimos, con la cabeza un poco baja y un poco preocupados para el resto del año y aquí salimos con la sensación opuesta, con optimismo, esperando que en las 10 carreras que faltan podamos hacer, ya no pido mucho, tres o cuatro fines de semana como este, luchando entre los ocho o siete primeros; eso nos daría muchos puntos al final de año. Vamos a intentar aprender de lo que hicimos aquí, tener unas buenas vacaciones y llegar fuertes para la segunda parte", señaló en declaraciones a DAZN. Además, reconoció que tenían "buen ritmo" durante la carrera. "Controlé un poco los neumáticos en las primeras 10-15 vueltas y a partir de ahí ya empecé a tirar un poco más y pude abrir un poco de hueco con Bortoleto y controlar la carrera. Verstappen, que era nuestra amenaza mayor con dos paradas, tuvo un poco de tráfico, eso nos ayudó. Solo tuve que dar 30 vueltas con el duro, sabiendo que había dado 40 con el medio, parecía ya una tarea mucho más fácil y pude relajarme un poco más", desveló. El asturiano también se mostró sorprendido de cómo rindió el AMR25 en Hungaroring. "Ha sido una sorpresa que este fin de semana haya ido tan bien. Sabemos que va a haber fines de semana mejores y peores. En los circuitos en los que nos adaptamos bien tenemos que acabar el trabajo nosotros en la pista, tanto en la crono como en la carrera y sumar buenos puntos; en los fines de semana que se den mal, tenemos que aprender de ellos y sumar algún punto si tenemos posibilidad. Hoy fue bueno no fallar en nada y sumar 16 puntos para el equipo", manifestó. El bicampeón del mundo, que cumplió el pasado 29 de julio 44 años, bromeó con el 'regalo' obtenido este domingo. "Me regalaron un buen coche, porque yo conduje más o menos igual las 14 carreras y nunca había quedado quinto. Me salté la FP1 y me salté el 'long run' en la FP2 para hacer pocos kilómetros; hoy yendo a la parrilla solo di una vuelta para hacer pocas vueltas, así que fue un fin de semana en modo eco, digamos, y salió bien, así que podemos repetirlo. Cuantas más vueltas hagas, los ingenieros se lían, así que hay que dejar el coche como está", dijo entre risas. En otro orden de cosas, explicó cómo aguantó con el neumático medio 40 vueltas. "No tenía mucha presión detrás, yo creo que si hubiese estado en un grupo de coches, el primero que parase iba a obligar a todo el mundo a parar, pero como había encontrado ese colchón de ocho o nueve segundos con Bortoleto pude estirar el neumático amarillo. Eso benefició nuestra carrera", indicó. También se deshizo en elogios hacia el piloto brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), que fue sexto. "Empuja siempre, no comete errores, está ahí siempre presionándote. Es el mejor 'rookie' de esta generación, lo demostró el año pasado con coches iguales. Yo creo que si fuese inglés o algo así y queda sexto con un Sauber, sería la portada en todos los periódicos mañana. Es una cosa excepcional lo que hace, ojalá la gente lo vea", finalizó.