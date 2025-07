Fórmula 1/GP Hungría: (Previa) Los McLaren de Piastri y Norris retoman su pulso por el liderato en Hungaroring

BARCELONA, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - Gran Premio de Hungría, decimocuarta cita del calendario y última antes del parón estival, acoge este fin de semana en el circuito de Hungaroring un nuevo duelo por el título entre los dos pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, como principal atractivo, en un trazado donde el australiano, líder del Mundial, logró su primera victoria en la categoría reina hace justo un año. Piastri llega a Budapest como líder del Mundial de pilotos con 266 puntos, tan solo 16 más que su compañero Norris (250), tras haberse repartido las victorias en las dos últimas carreras. El británico se impuso en casa, en Silverstone, mientras que el de Melbourne respondió con autoridad en la última cita de Spa-Francorchamps (Bélgica), bajo la lluvia, para ampliar ligeramente su ventaja. Este arranque de Mundial, llegando ya a su ecuador, está marcado por la hegemonía de McLaren, que lidera también el campeonato de constructores con más de 200 puntos de ventaja sobre Ferrari. El equipo de Woking ha ganado 10 de las 13 carreras disputadas, con Piastri firmando seis triunfos y Norris, cuatro. En cambio, el vigente campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen con su Red Bull, tan sólo suma 185 puntos y está descolgado en la clasificación. Verstappen apenas ha podido sumar dos victorias y ve alejarse sus opciones de repetir título, algo que parece ya una quimera salvo que cambien las tornas por completo. El GP de Hungría es, además, un escenario conocido y bueno para McLaren, que acumula 12 victorias en la cita del país magiar y que ya dominó en 2024, cuando Piastri se llevó el triunfo tras beneficiarse de una orden de equipo que en su día agitó el 'paddock'. Esta vez, sin consigna interna prevista, ambos pilotos se enfrentan en igualdad de condiciones en una pista en la que no es fácil adelantar y en la que la posición en parrilla es clave. Hungaroring, situado a las afueras de Budapest, es uno de los trazados más técnicos del campeonato. A veces conocido como el 'Mónaco sin muros', sus 4,381 kilómetros obligan a los pilotos a mantener la concentración en un sector central especialmente revirado, y suele premiar a quienes dominan en clasificación. Lewis Hamilton, ahora en Ferrari, es el piloto con más victorias en Hungría (8), aunque no gana desde 2021 y sigue persiguiendo su primer triunfo en un Gran Premio vestido de rojo. El siete veces campeón del mundo buscará este fin de semana su primera victoria con la Scuderia, en un circuito donde históricamente ha brillado, mientras que su compañero Charles Leclerc llega en buena forma tras subir al podio en Bélgica. Ferrari, sin embargo, sigue lejos del ritmo de McLaren y necesita un resultado sólido para no perder aún más terreno en la lucha por el subcampeonato, aunque acaba de renovar a su 'team principal', Fred Vasseur, dando confianza a su criterio y proyecto. Red Bull, por su parte, atraviesa un momento de incertidumbre institucional tras la salida de Christian Horner y encara esta cita con la duda sobre el futuro de Verstappen, que alcanza su GP número 200 con el equipo austriaco. El neerlandés, que podría activar una cláusula de salida si cae por debajo del cuarto puesto en el campeonato, es ahora tercero, pero sin margen de error. Fernando Alonso llega a la cita con dificultades, para variar, para su Aston Martin, que ha perdido posiciones en la zona media de la parrilla. El bicampeón del mundo, que cumplirá su carrera número 415 en la Fórmula 1, espera que las características de Hungaroring le permitan minimizar las carencias del AMR25, en un circuito donde ha subido cinco veces al podio y donde logró su primera victoria en F1, en un lejano 2003. Por su parte, Carlos Sainz, con los mismos 16 puntos sumados que Alonso, llega a Hungría con ganas de seguir contribuyendo a que Williams, en su primer año con los británicos, consolide su quinta plaza en la clasificación de constructores. El madrileño viene de firmar 3 puntos en Bélgica, pero está siendo irregular y debe mejorar para acercarse a su compañero Alex Albon y ayudar a que el equipo británico se mantenga en la lucha de constructores. En Budapest buscará sacar partido de un trazado que premia la precisión y donde hizo podio en 2021. El GP de Hungría marcará el ecuador de la temporada antes de la pausa veraniega. Tras Budapest, la F1 regresará a finales de agosto con los Grandes Premios de Italia y Singapur, donde continuará una lucha por el título cada vez más centrada en Woking con dos jóvenes talentos, Piastri y Norris, que se reparten protagonismo en un campeonato vibrante que, por lo menos, está dando un cambio a la última etapa de dominio de los Red Bull, y antes de un 2026 que traerá nuevo reglamente y una nueva era en el 'Gran Circo'.