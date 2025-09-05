Fórmula 1/GP Italia: Carlos Sainz cierra el 'top 3' de unos libres en Monza dominados por Lando Norris

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El piloto británico Lando Norris (McLaren) fue el más rápido en la jornada de entrenamientos libres de este viernes del Gran Premio de Italia, decimosexta prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el español Carlos Sainz (Williams), mientras Fernando Alonso (Aston Martin) estuvo en la zona baja.

Norris, después de una primera sesión con los McLaren escondidos, sí pudo conectar una buena vuelta con el neumático blando y marcó un 1:19.878. Al final de la segunda sesión, Leclerc también confirmó que Ferrari quiere dar guerra en su 'casa', a solo 83 milésimas del británico. Y Sainz, tercero también a menos de una décima, reafirmó el paso adelante de Williams, que confían en que este trazado les dé una necesaria alegría.

Solo 10 minutos después de que empezara a correr el reloj, una bandera roja, tras una salida de pista que le hizo volver rápido al box, evitó un inicio limpio de esta sesión. Después del breve paso por el 'pit lane', fue Charles Leclerc el primero en bajar al 1:20 con los duros, pero la pelea por el mejor crono antes del cambio a gomas blandas estuvo entre Verstappen y Sainz, siendo el madrileño el que se llevó el gato al agua con un 1:20.583.

A los McLaren, en la primera toma de contacto de Oscar Piastri con Monza este año, les costó encontrarse también en esta segunda sesión, con un par de salidas y sustos preocupantes, lejos de los tiempos de cabeza. Hasta que, ya con los neumáticos de la línea roja, Norris dio un paso adelante y puso su monoplaza 'papaya' al frente por primera vez bajando siete décimas del tiempo de Sainz, que en su primer intento quedó tercero por detrás de Nico Hülkenberg, en la misma décima.

Pero los Ferrari también aparecieron a tiempo, y Hamilton se acercó a Norris, con una gran vuelta, a solo una décima, pero la pelea por los puestos delanteros estaba muy caliente; y Sainz no tiró la toalla. En un nuevo intento, de menos a más, el madrileño volvió a mejorar al ocho veces campeón del mundo y se puso segundo, pegado a Norris.

Mientras que a Sainz y Williams les fue muy bien, a Alonso y Aston Martin les costó mucho más. Al equipo de los bólidos verdes, no les fue fácil encontrarle el punto al neumático blando, con el piloto asturiano buscando continuamente esa vuelta perfecta que no terminó de llegar. Por ello, tanto el español, que fue 15º, como el canadiense Lance Stroll, 13º, terminaron en la zona baja.

No hubo más cambios con tandas largas en la recta final de una segunda sesión, con Piastri, Hamilton y Verstappen cerca de ese 'top 3', mientras las diez primeras plazas las conformaron Alex Albon (Williams), Nico Hülkenberg (Kick Sauber), Yuki Tsunoda (Red Bull) y George Russell (Mercedes), con las 'flechas plateadas' muy tapadas y lejos de su mejor rendimiento.

Ferrari domina los primeros libres

Por la mañana, Hamilton lideró el doblete de Ferrari, por delante de su compañero, Charles Leclerc, segundo y de Carlos Sainz, tercero, mientras que Fernando Alonso fue noveno. El veterano piloto de Ferrari esperó a la recta final para hacer el mejor tiempo de la primera sesión de libres en Monza, con un 1:20.117, solo una décima mejor que Leclerc, ganador frente a los 'tifosi' en 2024. Por detrás, un Sainz que demostró que este trazado es talismán, completando el 'top 3' a medio segundo del mejor Ferrari, y solo unas milésimas mejor que el neerlandés Max Verstappen, cuarto. La escudería del 'Cavallino Rampante' fue la más sólida en la primera hora de pruebas, con los McLaren desaparecidos -el británico Lando Norris fue sexto- y los Williams muy fuertes y afianzados en la zona alta, incluso con gomas duras -Alex Albon fue séptimo-. Por su parte, Alonso tuvo problemas con los neumáticos blandos y, además, tuvo una salida al final que hizo que se retirara antes al box para comprobar el estado de su fondo plano. Aunque hizo el noveno mejor tiempo (1:21.114)

Primera sesión de libres en el 'Templo de la Velocidad' muy tranquila, solo con el susto del novato Paul Aron (Alpine) en forma de trompo tras tocar la hierba antes de la curva 4. En la primera media hora, solo se vieron las gomas duras y medias, con Verstappen al frente al bajar al 1:20, mientras los Williams de Carlos Sainz, que marcó el segundo mejor tiempo de los primeros 30 minutos, y Alex Albon sorprendieron delante con los neumáticos de la línea blanca. A partir de ahí, tras el paso por boxes y con unos McLaren muy escondidos sin Oscar Piastri -se subió al MCL39 el 'rookie' Alex Dunne-, aparecieron los primeros blandos, aunque a los pilotos les costó hacer vueltas limpias. Solo los Red Bull acabaron sus vueltas, aunque no demasiado satisfechos, pese a que el vigente campeón seguía primero, pero solo una décima mejor que el crono del madrileño de Williams realizado con duros. Pero la sesión sufrió un parón cuando restaban menos de 25 minutos por una bandera roja tras caer grava en el asfalto en la Variante Ascari por una salida de pista de Isack Hadjar (Racing Bulls).

Después de un parón en el 'pit lane' que no duró ni 10 minutos, el monegasco Charles Leclerc consiguió sacar una sonrisa a Ferrari haciendo el mejor tiempo (1:20.286) metiéndole cuatro décimas a Verstappen. Y ya en la recta final, Sainz, en su segundo intento con el blando, confirmó lo que se intuía con los neumáticos duros: Williams puede ir muy bien en Monza. El madrileño superó al neerlandés a tres décimas del mejor crono. Aunque la sesión tuvo que esperar hasta los últimos cinco minutos para conocer al piloto más rápido, y fue Lewis Hamilton.

El ocho veces campeón del mundo marcó la mejor vuelta con un gran segundo sector, donde se logran las vueltas rápidas, colocando en estos primeros libres a los dos pilotos de Ferrari en lo más alto para afrontar con optimismo el Gran Premio de 'casa'.

La sesión terminó con un George Russell parado en la pista por falta de potencia.