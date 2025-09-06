Fórmula 1/GP Italia: Fernando Alonso: "Entiendo que salgo muy fuera de posición e iré cayendo durante la carrera"

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha admitido este sábado que saldrá "muy fuera de posición" en el Gran Premio de Italia, decimosexta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, y que por ello irá "cayendo durante la carrera poco a poco" varias posiciones.

"Entiendo que salgo muy fuera de posición, salgo octavo, e iré cayendo supongo durante la carrera poco a poco", declaró Alonso a los periodistas después de la 'qualy'.

"Mejor de lo esperado. Pensábamos quedarnos fuera de la Q1. Pusimos tres juegos de neumáticos en la Q1 porque pensábamos que ya no íbamos a necesitar más y, mira, progresamos en la Q1 y luego en la Q2 también", añadió al respecto.

"Al final salir octavo es un poco una sorpresa para nosotros; pero bueno, la cogemos. La carrera es mañana de todas maneras, creo que sufriremos, somos los más lentos en las rectas y mañana eso será un hándicap grande", avisó el piloto ovetense desde el circuito de Monza.

"Impresionante la mala suerte que tengo para estar detrás de los puntos. Así que contento con el trabajo personal, pero no sumar puntos los domingos es lo que más me duele", lamentó.

"Con Alpine pensamos que teníamos el peor coche; bueno, seguimos pensando que tenemos el peor coche. Así que ha sido un día inspirado", argumentó el asturiano.

"Ha sido todo el año un poco raro en ese sentido, con muy pocos puntos. Pero como digo, lo que está en mi mano tengo que hacerlo bien y lo que no está en mi mano no lo puedo controlar", aseveró un Alonso que "para nada" se esperaba acceder a la Q3.

"Pensaba estar al borde la Q1. Si salía en la Q1 también había que aceptarlo porque todo el fin de semana nos vimos un poco lentos, sobre todo en las rectas", fue honesto.

"Tenemos menos ala. Tampoco preparamos muy bien esta carrera. Como es una carrera así un poco atípica, es difícil gastar recursos aquí en alas nuevas y en cosas nuevas porque solo las utilizas una vez. Así que venimos un poco con lo del año pasado, y el año pasado íbamos realmente mal y este año no fue una sorpresa ir mal también", concluyó Alonso.