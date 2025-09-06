Fórmula 1/GP Italia - Verstappen vuela con récord en Monza por la 'pole'

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

El piloto neerlandés Max Verstappen conquistó la 'pole position' del Gran Premio de Italia, decimosexta prueba del Mundial de Fórmula 1, superando al británico Lando Norris, por 77 milésimas, y al australiano Oscar Piastri, mientras el español Fernando Alonso (Aston Martin) obró el milagro y firmó el noveno mejor tiempo, y Carlos Sainz (Williams) se debe conformar con el decimotercer mejor crono.

Es la 45ª 'pole' de 'Mad Max' en la Fórmula 1, gracias a un último intento impecable, aprovechando una pista muy caliente y exprimiendo su monoplaza, para registrar un rápido 1:18.792 que le permite romper por una décima el anterior récord histórico del trazado que ostentaba el británico Lewis Hamilton.

El vigente campeón volvió a hacer magia en un circuito donde no era el favorito para hacerse con la 'pole' y superó a los McLaren de Norris, segundo por menos de 80 milésimas, y a Piastri, a casi dos décimas del neerlandés.

Parece que los 'papaya' tienen el mejor ritmo de carrera, aunque sufren en la recta principal, seguidos de los Ferrari de Charles Leclerc, que saldrá cuarto, y Hamilton, con el quinto mejor crono, pero que empezará décimo por una sanción, y que quedan algo descafeinados en su fiesta en 'casa'.

También habrá que vigilar a los Mercedes. George Russell saldrá quinto y Kimi Antonelli, sexto, justo delante de la sorpresa de la Q3 en Monza, el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber). El octavo lugar de la parrilla será para el asturiano Fernando Alonso, que volvió a hacer un milagro en el mítico trazado italiano.

Alonso sufrió para avanzar a la Q3 -octava vez este año-, aunque un buen segundo intento del asturiano en la Q2 y con el rebufo de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), al que se pegó saliendo del 'pit lane', logró avanzar con el octavo mejor tiempo. Sorpresa del asturiano, cuyo plan era para como mucho, llegar a esa Q2 -utilizó tres juegos nuevos de blandos en la Q1-.

La decepción fue Williams, que tuvieron un gran viernes, pero volvieron a fallar en el momento clave. Tanto Sainz como Albon esperaron al último intento para certificar su pase entre los 10 mejores, pero esto no ocurrió.

En el caso del madrileño, que saldrá decimotercero, no montó neumáticos nuevos y eso le lastró, porque sus rivales sí lo hicieron. Y el tailandés, aunque fue el último en hacer vuelta, ni siquiera mejoró al piloto español y su posición en la parrilla del domingo será la decimocuarta.

Antes, en la Q1, quedaron eliminados Isack Hadjar (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine) y Liam Lawson (Racing Bulls).