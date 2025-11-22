Fórmula 1/GP Las Vegas.- Carlos Sainz: "Creía que mi vuelta era pole"

MADRID, 22 Nov. 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) se ha mostrado muy "contento" con su tercer puesto en la sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas y ha reconocido que pensaba que su gran última vuelta le había valido para conseguir "la pole", finalmente para el británico Lando Norris (McLaren), además de asegurar que los estadounidenses le apoyan porque le ven como un "underdog".

"Ha sido una 'qualy' complicada. No esperaba grandes cosas, porque en los Libres 3 en mojado no hemos ido muy rápido. Hemos hecho un par de cambios, y al final, desde la primera vuelta en la que pusimos el neumático extremo, cada vez que cruzaba la meta estaba en primera posición, y eso me ha dado mucha confianza", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión.

Además, indicó que los cambios en el coche le han "dado la oportunidad de luchar por la pole". "El coche en mojado me gusta mucho, lo llevo con confianza y hoy se ha notado. Estoy contento con el equipo y con mi pilotaje. Esta segunda mitad de temporada está siendo buena, a pesar de un par de malos resultados, pero estoy contento. Mañana hay que intentar rematar la faena", manifestó.

El madrileño lamentó también que el circuito no se quedase en condiciones de "extremo", porque es cuando les permitía ir "más rápido". "He hecho una muy buena última vuelta, lo mejor que lo podía hacer, sin errores. Creía que era pole cuando he cruzado la meta, y luego me he dado cuenta de que he sido el primero en cruzarla y que todavía quedaban dos por llegar, que normalmente, en condiciones normales, te tienen que batir", expresó. "Hemos ido bien sobre seco, y en los Libres, bajo mojado, también ha ido bien. Con el neumático de lluvia hemos ido rápidos, y con el intermedio sabía que me acababan alcanzando", añadió.

Sobre el público estadounidense, reconoció que le anima "mucho". "No sé cómo devolvérselo. Siempre siento muchísimo apoyo por parte de todos. Creo que los americanos nos ven a Williams y a mí como 'underdog', como ese tapado, un proyecto en ciernes, y cada vuelta que hacemos me encanta ver cómo hay gente que está apoyándonos. Me hubiera gustado darles la pole, pero nos ha faltado un poco", declaró.

Por último, Sainz explicó las condiciones que experimentó en la Q1, donde provocó una bandera amarilla que le obligará a pasar por los comisarios. "No sé cómo describirlo, pero en la Q1 no veíamos nada. He perdido el coche en la curva 5. Sabía que todos los que venían detrás no podían empujar en la 5 porque venían en bandera amarilla por mi culpa, intenté quitar la bandera lo antes posible", concluyó.