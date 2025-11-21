Fórmula 1/GP Las Vegas.- Lando Norris lidera los libres en Las Vegas con otro incidente por una alcantarilla

MADRID, 21 Nov. 2025 (Europa Press) -

El piloto británico de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren) lideró este viernes los entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima prueba del calendario, en una jornada en la que una tapa suelta de una alcantarilla volvió a quedarse con el protagonismo de una segunda sesión con dos banderas rojas en los últimos 20 minutos.

El líder del Mundial, con 24 puntos de ventaja sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri (McLaren) —que fue 14º—, fue el más rápido de este viernes en Las Vegas, con un tiempo de 1:33.602, superando al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), a menos de una décima (1:33.631), y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), también muy cerca (1:33.763).

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a 49 puntos en la lucha por el título, terminó noveno, a medio segundo de Norris, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron la sesión decimotercero y decimoctavo, respectivamente.

Aunque lo más relevante de una segunda sesión de la que apenas se pudieron sacar conclusiones fue, como ocurrió con Carlos Sainz y su Ferrari en 2023, una tapa de alcantarilla suelta. Este incidente obligó a los comisarios a ondear la bandera roja en el último tercio de la segunda hora de prácticas. A falta de seis minutos, intentaron reanudar, después también de la aparición de la lluvia, pero dirección de carrera confirmó que la tapa seguía moviéndose cuando los monoplazas pasaban por encima.

"Después de que un comisario informara de una posible tapa de alcantarilla suelta antes de la curva 17, el control de carrera no pudo confirmar esta información a través de las cámaras de seguridad disponibles. La sesión ha sido señalada con bandera roja como medida de precaución y el personal de control de carrera se encuentra actualmente en el lugar evaluando la situación", informó entonces la FIA.

Esta interrupción hizo que la tabla de tiempos fuera algo engañosa, ya que muchos de los favoritos se quedaran con las ganas de probar su rendimiento con las gomas blandas. Por ejemplo, Lewis Hamilton (Ferrari) solo pudo ser décimo, y el también británico George Russell (Mercedes), ganador en Las Vegas el año pasado, acabó séptimo.

En la primera sesión, Leclerc lideró por delante de Alex Albon (Williams) y los Red Bull de Yuki Tsunoda y Verstappen, mientras que Sainz fue quinto. Mientras, Fernando Alonso sufrió también en esta primera hora de pruebas en el trazado de Las Vegas, quedándose fuera del 'top 10'.