Fórmula 1/GP Las Vegas.- Norris logra una pole bajo la lluvia en Las Vegas y Sainz saldrá tercero

MADRID, 22 Nov. 2025 (Europa Press) -

El piloto británico Lando Norris (McLaren) ha conquistado la pole para la carrera del Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del español Carlos Sainz (Williams), mientras que el principal rival de Norris por el título, su compañero Oscar Piastri, saldrá el domingo desde la quinta posición y Fernando Alonso (Aston Martin) lo hará séptimo.

Con un crono de 1:47.934, el líder del Campeonato del Mundo, que firma así tercera 'pole position' consecutiva, dominó una sesión que se desarrolló por completo en mojado y en la que consiguió batir por casi tres décimas al actual campeón mundial, que le acompañará en la primera fila de la parrilla en el trazado de Nevada.

Por detrás, encabezará la segunda línea un Sainz que partirá junto al británico George Russell (Mercedes), con Piastri y el neozelandés Liam Lawson (RB) comenzando quinto y sexto, respectivamente. Igual que el madrileño, el asturiano Fernando Alonso también se coló en la Q3 y comenzará la prueba séptimo, por delante de hombres como el francés Isack Hadjar (RB), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el también francés Pierre Gasly (Alpine), que completaron el 'Top 10'.