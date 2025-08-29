Fórmula 1/GP Países Bajos. Alonso se confirma como alternativa a los McLaren en Zandvoort

MADRID, 29 Ago. 2025 (Europa Press) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha marcado este viernes el segundo mejor tiempo en la jornada de entrenamientos libres del GP de Países Bajos, decimoquinta prueba de la temporada y que se disputa en el circuito de Zandvoort, sólo 89 milésimas por detrás del británico Lando Norris (McLaren), que fue el más rápido del día con un tiempo de 1:09.890, y por delante del líder del mundial, Oscar Piastri (McLaren), que fue tercero.

Fernando Alonso confirmó en los Libres 2 las buenas sensaciones mostradas en los primeros entrenamientos cronometrados del GP de Países Bajos. El asturiano, que fue cuarto en los Libres 1, acabó la jornada de viernes con el segundo mejor tiempo en su haber. Sólo superado, y por menos de una décima, por el McLaren de Lando Norris, que dominó tanto la primera como la segunda sesión.

Alonso estuvo durante toda la jornada en los primeros puestos de la tabla de tiempos y fue competitivo con todos los compuestos. Además, Lance Stroll, que tuvo un grave accidente en los segundo libres, reafirmó las altas prestaciones del AMR25 mostrándose competitivo con un tercer puesto en la primera sesión. Pese a ello, los McLaren parecen estar, como durante toda la temporada, un escalón por encima de todos sus rivales.

También fue una jornada con buenas noticias para Carlos Sainz y su Williams. Pese a que el madrileño sólo pudo acabar 16º en la segunda sesión de libres --octavo en la primera-- fue a causa de que cuando realizó sus dos intentos con el neumático más blando, ambos venía récord en el primer sector, dos banderas rojas frustraron su vuelta. Además, igual que ocurre con los Aston Martin, tuvieron facilidad durante todo el día a la hora de encontrar los tiempos.

Peor jornada vivió el tetracampeón del mundo Max Verstappen. El neerlandés, que corre en casa y en un circuito en el que ha ganado en tres ocasiones, tuvo que conformarse con el quinto mejor tiempo del día, a más de medio segundo de Norris. Eso sí, casi cuatro décimas más rápido que su compañero de equipo Yuki Tsunoda, que acabó séptimo. Aunque lo peor para 'Mad Max' llegaría en forma de salida de pista al final de la primera sesión de entrenamientos, cuando practicaba la salida.

En cuanto a Ferrari, llamado a ser la segunda fuerza en Zandvoort, tuvo un rendimiento decepcionante en la jornada de viernes. Ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton se sintieron cómodos con el coche, y su mejor tiempo se quedó a 0.848 segundos, en el caso del británico, y 0.944 segundos, en el del monegasco. Problemas de ritmo que se suman a los dos trompos realizados por Lewis Hamilton, uno en cada sesión, y los mensajes negativos por radio de Leclerc.

Sí parece estar más cerca del Top-3 el Mercedes de George Russell. El inglés finalizó el viernes con el cuarto mejor tiempo del día, a 0.384 segundos de Norris. Rendimiento muy superior al de su compañero Kimi Antonelli, que sólo pudo acabar 12º.

Por último, el Alpine de Franco Colapinto (9º) y el Kick Sauber de Nico Hulkenberg (10º) cerraron la primera mitad de la tabla de tiempos.