Fórmula 1/GP Países Bajos.- Fernando Alonso: "En la Q1 no necesito tantísimo tiempo para sacar el 100%"

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha destacado su "experiencia" por "conocer los circuitos y el coche rápidamente", y sin necesitar "tantísimo tiempo para sacar el 100%", tras ser décimo este sábado en la jornada clasificación de cara al Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

"Seguramente rodábamos con menos gasolina que los demás coches ayer para tener esta diferencia. Pero sí, nos suele pasar. Los viernes nosotros estamos al 100% y los demás necesitan siempre un poco de Practice para alcanzar el 'setup' óptimo, para poner todo en su punto", dijo Alonso a los medios de comunicación desde el circuito de Zandvoort.

"Y los pilotos también. Yo tengo la experiencia, afortunadamente, de conocer los circuitos y el coche rápidamente. Entonces, en la Q1 o en la FP1 no necesito tantísimo tiempo para sacar el 100% y los demás poco a poco van mejorando, mejorando... y al final acabas en la posición que el coche merece un poco", argumentó al respecto.

"Hemos entrado en la Q3, que es el objetivo normalmente los fines de semana; estar en el top 10 el sábado y luego en los puntos el domingo. Hemos hecho lo del sábado, a ver si mañana podemos hacer puntos también", deseó el piloto ovetense sobre la carrera dominical.

Luego explicó su plan con las ruedas. "También hemos hecho alguna elección con los neumáticos mirando más a la carrera que a la 'crono', salvando dos duros para mañana. Algunos de nuestros rivales directos no tienen dos duros mañana e intentaremos aprovechar esa ventaja", señaló.

Pero eso ocurrirá "si es que la carrera es a dos paradas", lo cual es pronto de adivinar. "Si la carrera es a una parada, pues todos tenemos los mismos neumáticos", se resignó el asturiano antes de analizar cómo varía su bólido comparando la actuación del viernes y la sabatina.

"No esperaba muchas dificultades, pero bueno, sé que es normal que estemos entre los tres o cuatro primeros el viernes. Habrá algún viernes más que estemos entre los tres o cuatro primeros, pero ya se sabía que no íbamos a luchar con los top de cara a mañana", admitió Alonso.

También fue preguntado sobre alargar o no sus paradas en 'boxes'. "Veremos, creo que no está claro. Siempre ha sido una parada esta carrera, pero este año con el 'pit lane' a 80 km por hora igual se abre la posibilidad de tener dos, pero no lo tenemos nada claro. Así que iremos a la carrera un poco con la mirada abierta, ver cómo van las primeras 15 o 20 vueltas y tomar una decisión ahí", concluyó.