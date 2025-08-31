Fórmula 1/GP Países Bajos.- Fernando Alonso: "Ha sido un pequeño milagro, seguramente no nos merecíamos los puntos"

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) reconoció que, aunque no tuvieron "suerte" con los coches de seguridad que salieron durante el Gran Premio de los Países Bajos de este domingo, había sido "un pequeño milagro" terminar octavo porque "seguramente" no se merecía haber sumado los puntos.

"La verdad es que cada vez que parábamos en las siguientes vueltas había un 'safety car' y paraban los demás gratis, y no tuvimos nunca la suerte de aprovechar las dos gomas duras, así que bueno, ha sido una carrera con muy mala suerte en ese sentido", señaló Alonso a los medios tras la carrera.

Sin embargo, no escondió que tuvieron también "muy buena suerte, que con toda la gente que se ha retirado y la penalización de Antonelli".

"Al final, hemos acabado octavos, pero ha sido un pequeño milagro, y seguramente no nos merecíamos hoy los puntos", se sinceró el bicampeón del mundo.

El oventense consideró que tuvo "un ritmo muy bueno todo el fin de semana" y que "en carrera" iba "bastante más rápido que algunos coches de delante".

"Y hemos acabado detrás de un Williams, que han sufrido un poco este fin de, detrás de un Haas, que iban muy lentos, que ha quedado fuera de la 'Q1' incluso, y detrás de mi compañero que salía último y aún así acaba delante de mí, así que algo realmente diferente hemos hecho con mi estrategia para acabar así", recalcó.

"Estando en los puntos ayudamos al equipo para el Campeonato de Constructores, pero tenemos que ver qué ha pasado porque cuando me quedo fuera de la 'Q1', como los Haas o Albon, que también hizo una crono difícil, los domingos no me salen las cosas para acabar quinto y sexto, así que ellos hacen algo con la estrategia que nosotros todavía no hemos entendido", sentenció Alonso.