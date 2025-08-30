Fórmula 1/GP P.Bajos. Piastri (McLaren) logra la 'pole' en Zandvoort con Sainz y Alonso noveno y décimo

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

El piloto australiano Oscar Piastri consiguió este sábado la 'pole position' en el Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante de su compañero Lando Norris y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y con los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) cerrando el 'Top 10'.

La calificación en el trazado de Zandvoort no varió mucho el guión esperado, y los dos monoplazas dominadores de esta temporada no dejaron demasiado margen para la sorpresa, confirmando el dominio de todo el fin de semana, aunque había sido a través de Norris, obligado de nuevo a atacar a su compañero, líder del campeonato.

Los dos españoles cumplieron con el primer objetivo de meterse en la 'Q3' en un sábado bastante competitivo e igualado, perjudicados seguramente por la inesperada irrupción de los Racing Bulls del francés Isack Hadjar y del neozelandés Liam Lawson, que les relegaron a unas posiciones más traseras.

Alonso, que había firmado un prometedor viernes, y Sainz, que había brillado en la tercera sesión de libres con el cuarto mejor tiempo, cumpliero pasando todos los cortes. El madrileño lo hizo con suspense en la 'Q1' (decimocuarto) en contraposición con el asturiano (décimo), aunque intercambiaron los papeles en la 'Q2'.

Ahí, el piloto de Williams firmó un gran intento final que prácticamente le garantizó entrar en la 'Q3', aunque cerrándolo, mientras que el bicampeón del mundo se lo guardó todo para los tensos instantes finales, con un esperanzado séptimo mejor tiempo ya que, salvo los McLaren y el Red Bull de Verstappen, el resto parecía más apretado.

Sin embargo, no pudo haber mejora en la tanda final donde los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton y los dos Racing Bulls, con Hadjar colándose cuarto, no aflojaron y les terminaron por relegar a los dos últimos puestos, aunque Sainz se quedó a cinco milésimas de Lawson, octavo.

La igualdad hace albergar esperanzas de que una buena salida este domingo ayude a ambos. Donde no hubo emoción fue en la pelea por los dos primeros puestos de la parrilla, prácticamente casi adjudicados a los dos McLaren porque Verstappen, pese a correr delante de su afición, no les pudo inquietar y se terminó quedando a 263 milésimas de Piastri y Norris.

El australiano se llevó el premio de la 'pole' con 1:08.662, la quinta de la temporada y la primera desde el Gran Premio de España, frustrando un tanto a su compañero Lando Norris, que había dominado las tres tandas de entrenamientos libres y había sido el más rápido, por un suspiro, en la 'Q2'. La igualdad entre ambos, pese a que ninguno mejoró en su intento final, también sobresalió durante toda la calificación y al final quedaron separados por tan sólo 12 milésimas.