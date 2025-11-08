Fórmula 1/GP San Pablo. Fernando Alonso: "En Brasil suelen pasar cosas, no hay que perder la esperanza"

MADRID, 8 nov. 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confió en que "pasen cosas" este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo y pueda pelear por los puntos partiendo desde la undécima posición, después de un sábado complicado con el neumático blando.

"Satisfecho porque sabíamos que iba a ser más complicado hoy. La gente aprende el circuito, el viernes es nuestro día más fuerte en los fines de semana al Sprint. Lo aprovechamos, sumamos tres puntos esta mañana", dijo en declaraciones a Dazn.

"Todavía nos falta. Con los blandos no nos hemos encontrado bien. A ver mañana si los podemos evitar y ser un poco más competitivos. Hemos tenido un poco de todo. No sé muy bien lo que podemos esperar mañana. Es difícil para todos", añadió.

Alonso se refirió a lo raro del sábado y esos problemas con el neumático blando, pero recordó que Interlagos es un circuito donde suele haber acción. "Si me dices ayer que iba a clasificar delante de Verstappen y Hamilton hubiese pensado que era una grandísima crono. Estamos P11, una posición para alcanzar puntos, con una buena salida y una buena estrategia, por qué no", afirmó.

"El viento ha cambiado, más desfavorable, y los blandos, iba a ser difícil, lo ha sido para todos. Es una carrera que suelen pasar cosas, con incidentes, banderas, hay siempre un poco de todo, hay que salir positivos y no perder la esperanza. Si puede ser bien y si no estamos en los puntos es que no lo merecíamos", terminó.