Fórmula 1/GP Singapur. Carlos Sainz: "Conseguir un podio así es fundamental como motivación para mí y el equipo"

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula Carlos Sainz (Williams) confesó este jueves que conseguir el podio en el GP de Azerbaiyán "es fundamental" para su motivación y la del equipo, después de que los resultados no terminaran de llegar pese a trabajar "mucho" con los de Grove, al mismo tiempo que afirmó que Marina Bay "no es una pista mala" para el equipo inglés.

"Conseguir un podio así, como motivación para mí y para el equipo es algo fundamental, que esperemos poder capitalizarlo y seguir hacia adelante con la misma mentalidad", dijo el madrileño desde Singapur en declaraciones a DAZN recogidas por Europa Press.

Sainz reveló que subirse al podio en Bakú fue "una sensación muy buena, sobre todo, a nivel motivacional y a nivel energía". "En una segunda mitad de temporada, que seguro que se podía hacer larga si no empezaban a llegar resultados... Al final, he trabajado mucho durante todo el año y los resultados no acaban de llegar", agregó.

Ahora, el siguiente paso es Marina Bay, un trazado "bueno" para Williams, aunque la carga aerodinámica puede ser un obstáculo. "Es un alerón trasero muy de alta carga, que a nosotros por alguna razón que todavía no entendemos, es una de las cosas que queremos mejorar como equipo. Ese alerón trasero no nos funciona muy bien. Pero el tipo de curva, en teoría, no es mala para nosotros", concluyó.