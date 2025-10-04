Fórmula 1/GP Singapur. Carlos Sainz: "El coche irá mejor y más rápido en carrera"

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que saldrá decimotercero en el Gran Premio de Singapur después de no haber podido acceder a la Q3 este sábado, se ha mostrado optimista para la carrera del domingo, ya que considera que el monoplaza "irá mejor" y más "rápido", y considera que pueden "remontar".

"En Singapur siempre se pueden hacer cosas. Seguro que voy a intentar ver de qué manera se puede remontar, sobre todo porque creo que en carrera el coche irá mejor, y tenemos un coche rápido. El caso es adelantar, que sabemos que es complicado, pero a ver si con estrategia podemos hacer algo", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de clasificación.

"El año pasado fue de los Singapur más aburridos, así que esperemos que este año sea diferente, que haya más coches de seguridad y podamos jugar un poco en la estrategia", añadió.

Sobre su actuación en la calificación, el madrileño recalcó que desde el principio iban "un par de décimas más lentos que todo el fin de semana". "Hemos tenido que cambiar un par de cosas en el coche, seguro que no han funcionado y no han ayudado, pero aún así muy complicado de entender", manifestó.

"Nos ha pasado varias veces ya este año que en las 'qualys' sufrimos más que en los Libres 3 o los Libres 2 con las ruedas, pero hoy no tenía sensación de que fuesen las ruedas. Simplemente noto que hemos perdido mucho 'grip' trasero en la 'qualy' y eso nos ha condicionado, sobre todo en un sector que en los Libres 3 era púrpura, era el más rápido, y en el que ahora en la 'qualy' estaba muy lejos", continuó.

Además, el manejo del neumático blando en clasificación "sigue siendo" el "punto débil" del equipo. "Es nuestro talón de Aquiles. Hoy se confirma que sigue siendo un problema para nosotros, pero aún así hay que ser positivos, pensar que hemos ido rápido todo el fin de semana y que mañana todavía se puede remontar", apuntó.