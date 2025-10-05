Fórmula 1/GP Singapur. Carlos Sainz: "Hemos podido capitalizar por fin un buen resultado"

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) se ha mostrado satisfecho de haber podido "capitalizar por fin un buen resultado" en el Gran Premio de Singapur, donde ha acabado décimo cerrando la zona de puntos, todo tras una carrera "en seco, aburrida y sin coches de seguridad", lo que le hubiese facilitado remontar todavía más.

"Ha sido una carrera un poco inesperada. Esta mañana estábamos todos un poco a verlas venir con los 'safety cars' y a ver si llovía, como ha llovido antes de la carrera, para poder remontar. Al final ha sido una carrera en seco, aburrida, sin 'safety cars', pero hemos tenido tan buen ritmo de carrera que eso nos ha permitido extender mucho la media, aguantando a coches con ruedas frescas detrás. Cuando hemos puesto los 'soft', volábamos para poder adelantar a cinco o seis coches y llegar a un puntito", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.

Además, el madrileño, que arrancó último tras ser descalificado el sábado en la sesión de clasificación, analizó sus vueltas con el neumático medio. "Está claro que 50 vueltas o no sé cuántas he hecho con el medio, no iban a ser fácil. Las últimas vueltas, con Bearman detrás, con ruedas frescas, y con Fernando, que también nos ha pasado, estaba claro que iban a ser críticas, que íbamos a sufrir. Pero hemos conseguido tener todo bajo control, esperar nuestro momento a poner la blanda y luego hacer la remontada con la blanda", indicó.

"Fue realmente complicado. En Singapur siempre sufre mucho con el neumático trasero, pero me lo he tomado con mucha calma al principio. La clave de mi carrera han sido esas 50 vueltas con el medio, no perder ritmo y aguantar la misma tónica de todo el año. Muy buen ritmo de carrera, muy buen ritmo en clasificación, pero hoy sí que por fin hemos podido capitalizar un buen resultado. He sido el único coche de toda la parrilla en adelantar y moverme hacia adelante, y siendo de mitad de parrilla eso no es fácil, y hoy lo hemos conseguido. Hemos adelantado a ocho coches en una carrera normal sin 'safety cars'", continuó.

Por último, Sainz habló de las prestaciones con la goma blanda. "Cada punto hasta final de temporada cuenta, y hoy hemos limitado daños con Aston Martin, que al final les hemos ganado en carrera. Eso quiere decir que no hemos perdido tantos puntos para lo atrás que partíamos en un Singapur donde en teoría no se puede adelantar", concluyó.