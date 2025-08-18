Formulario para evaluar riesgo de maltrato doméstico en Reino Unido se actualiza entre críticas

Por Catarina Demony y Sam Tabahriti

LONDRES, 18 ago (Reuters) - El principal cuestionario británico de evaluación del riesgo de maltrato doméstico, DASH, será actualizado por su autor principal y la organización benéfica SafeLives, ante la evidencia de que sus limitaciones pueden haber contribuido a fallos mortales.

Reuters informó la semana pasada de que el cuestionario DASH, utilizado por la policía, los trabajadores sociales y otros organismos durante más de 15 años para evaluar el riesgo de maltrato doméstico, había fallado a muchas personas.

Tras el informe, The Telegraph dijo que al menos 55 mujeres muertas en casos de maltrato doméstico habían sido calificadas por DASH como de riesgo estándar o medio. Según The Times, algunas víctimas habían pasado de riesgo alto a riesgo medio antes de ser asesinadas.

La directora ejecutiva de SafeLives, Ellen Miller, declaró que el ministerio del Interior había encargado a la organización benéfica, que desarrolló DASH junto con la autora principal del formulario, Laura Richards, un proyecto para estudiar "cómo podría llevarse a cabo una revisión, cómo podría realizarse una reescritura mayor".

Miller, en una declaración posterior, dijo que SafeLives no estaba revisando DASH para el gobierno, sino que "examinaría el panorama completo de cómo se identifica el riesgo y se actúa sobre él", pidiendo una revisión dirigida por el gobierno de toda la respuesta al riesgo.

El ministerio del Interior no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Richards declaró a Reuters que estaba "trabajando con SafeLives para actualizar DASH", afirmando que este tipo de herramientas deben "mejorarse siempre" para ayudar a salvar vidas.

El sistema DASH se basa en respuestas de sí o no y suele requerir 14 respuestas afirmativas antes de clasificar a una persona como de alto riesgo y remitirla para que reciba apoyo adicional.

Reuters habló con madres cuyas hijas fueron clasificadas como de riesgo medio a pesar de las claras señales de advertencia, y posteriormente fueron asesinadas por sus parejas.

Al igual que Miller, Richards afirmó que el problema no era el DASH en sí, sino cómo lo utilizaba la policía, y que era necesaria una formación más adecuada. (Reporte de Catarina Demony y Sam Tabahriti; Edición de Bernadette Baum. Editado en español por Natalia Ramos)