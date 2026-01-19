Foro de Davos aborda problemas mundiales en medio de descontento por desigualdad económica

DAVOS, Suiza (AP) — Jefes corporativos y líderes gubernamentales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se congregan en Davos, Suiza, esta semana, uniéndose a una reunión anual que promueve el diálogo y el progreso económico, incluso cuando el tono dominante desde Washington ha trastornado el orden global y los multimillonarios han cosechado billones en nueva riqueza mientras los pobres se quedan atrás.

El Foro Económico Mundial, el grupo de expertos cuyo encuentro anual de cuatro días comienza el martes, tiene como lema declarado "mejorar el estado del mundo", y el tema de este año es "Un espíritu de diálogo". Una pregunta es si Trump hablará con los asistentes o hacia ellos.

Casi 3.000 funcionarios de negocios, defensa y política abordarán temas que incluyen la creciente brecha entre ricos y pobres; el impacto de la IA en los empleos; preocupaciones sobre el conflicto geoeconómico; aranceles que han sacudido relaciones comerciales de larga data; y una erosión de la confianza entre comunidades y países.

"Realmente será una discusión en un momento muy importante... la geopolítica está cambiando", estimó Mirek Dušek, director de programación del foro. "Algunos piensan que estamos en una transición, algunos piensan que ya hemos entrado en una nueva era. Pero creo que es innegable que estamos viendo un panorama más competitivo y más disputado".

Asistencia de Trump tiene alto perfil

La tercera visita de Trump a Davos como presidente se produce mientras los aliados de Estados Unidos se preocupan por su ambición de apoderarse de Groenlandia, América Latina lidia con sus esfuerzos por obtener el petróleo de Venezuela, y sus ataques contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han generado preocupación entre líderes empresariales y legisladores por igual.

Las credenciales de pacificador de Trump también estarán sobre la mesa: se avecina un anuncio sobre su "Consejo de Paz" para Gaza, y él y su administración tienen previsto tener reuniones bilaterales en las salas laterales del Centro de Congresos.

El líder estadounidense parece disfrutar paseando por el Centro de Congresos de Davos y entre ejecutivos que respaldan su enfoque político orientado a los negocios y la generación de dinero.

Los críticos también estarán cerca: el presidente colombiano Gustavo Petro, con quien Trump ha tenido altibajos, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán Abbas Araghchi, cuyo país enfrenta sanciones y ha lidiado con masivas protestas.

Los dos contrapesos más probables a la administración de Trump en la escena internacional, China y la Unión Europea, tienen un lugar destacado el primer día del evento: la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, hablará el martes por la mañana, justo antes del viceprimer ministro de Chine, He Lifeng.

El fundador Schwab se ausenta, mientras el jefe de Nvidia hace su debut

El foro estará sin su fundador, Klaus Schwab, quien organizó el primer evento en Davos hace 55 años centrado en los negocios, solo para verlo convertirse en un foro más amplio. Se retiró en abril. Los nuevos copresidentes Larry Fink, jefe de la firma de inversiones BlackRock, y Andre Hoffman, vicepresidente de la firma farmacéutica Roche, están a cargo.

Este año también marcará el debut del CEO de Nvidia, Jensen Huang, posiblemente el líder tecnológico más importante del mundo hoy en día, entre unos 850 CEOs y presidentes de empresas globales, junto con algunas celebridades como el actor de Hollywood y defensor del agua potable Matt Damon.

El futuro de la IA, su impacto en los negocios y el trabajo, y las perspectivas de la inteligencia general artificial serán temas clave.

Los presidentes de Argentina, Francia, Indonesia, Siria y Ucrania estarán entre las docenas de líderes nacionales presentes.

A medida que la brecha entre ricos y pobres se amplía, la confianza en las instituciones se tambalea

La destacada firma de relaciones públicas Edelman informa en su barómetro anual de confianza, lanzado hace un cuarto de siglo y que este año encuestó a casi 34.000 personas en 28 países, que los temores de comercio y recesión han alcanzado un máximo histórico, el optimismo está cayendo especialmente en los países desarrollados, y el "resentimiento" del año pasado se ha transformado en una "insularidad" más amplia.

"La gente se está retirando del diálogo y el compromiso, eligiendo la seguridad de lo familiar sobre el riesgo percibido del cambio", declaró el CEO Richard Edelman. "Favorecemos el nacionalismo sobre la conexión global y el beneficio individual sobre el progreso conjunto. Nuestra mentalidad ha cambiado de 'nosotros' a 'yo'".

Dos tercios de los encuestados dijeron que su confianza se concentraba en los CEOs de las empresas para las que trabajan, sus conciudadanos o vecinos, mientras que casi el 70% cree que los líderes institucionales, ya sean de negocios o del gobierno, engañan deliberadamente al público.

El grupo antipobreza Oxfam emitió un informe antes del evento de Davos que mostró que la riqueza de los multimillonarios aumentó más del 16% el año pasado, tres veces más rápido que el promedio de los últimos cinco años, a más de US$18 billones. Se basó en datos de la revista Forbes sobre las personas más ricas del mundo.

Oxfam dijo que el aumento de US$2,5 billones en la riqueza de los multimillonarios el año pasado sería suficiente para erradicar la pobreza extrema 26 veces. Su riqueza ha aumentado en más de cuatro quintas partes desde 2020, mientras que casi la mitad de la población mundial vive en la pobreza, dijo el grupo.

La administración Trump ha liderado una "agenda pro-multimillonarios", indicó el grupo, a través de acciones como recortar impuestos para los más ricos, fomentar el crecimiento de acciones relacionadas con la IA que ayudan a los inversores a hacerse más ricos, y frustrar los esfuerzos para gravar a las grandes empresas.

El grupo de defensa quiere más esfuerzos nacionales para reducir la desigualdad, impuestos más altos a los ultrarricos para reducir su poder, y mayores límites a su capacidad para influir en la política a través del cabildeo.

Trump, quien lidera la delegación más grande de Estados Unidos hasta la fecha y tendrá alrededor de media docena de secretarios del gabinete a su lado, está previsto a discutir la vivienda y la asequibilidad en su discurso en Davos el miércoles.

Críticos del Foro Mundial y de Trump toman las calles

Como de costumbre, los manifestantes se reunieron durante el fin de semana en y cerca de Davos antes del evento. Cientos de manifestantes escalaron una carretera alpina hasta la ciudad el sábado detrás de una pancarta en alemán que decía "No al lucro de la guerra" y junto a un camión que llevaba un cartel: Fracaso Económico Mundial.

Empresas como Microsoft, Tata Consultancy de India, TikTok y la firma de ciberseguridad CrowdStrike se han unido a gobiernos de países como Nigeria, Qatar, Ucrania y Estados Unidos para establecerse en la Promenade de Davos y promover sus servicios, productos y economías nacionales.

Los comerciantes de Davos alquilan sus locales para que los participantes del foro puedan tener el espacio durante la semana.

Los críticos han acusado durante mucho tiempo a la reunión anual en Davos de generar más retórica que resultados, y ven el regreso de Trump como una señal de la desconexión entre los que tienen y los que no tienen. Algunos dicen que los líderes suizos que apoyan el evento y acuden a Davos también están contribuyendo al problema.

"Es preocupante cómo los políticos suizos están cortejando a los belicistas y sus beneficiarios en Davos", señaló Mirjam Hostetmann, presidenta de los Jóvenes Socialistas de Suiza, quienes han liderado protestas contra el evento. "El Foro Mundial de Davos nunca traerá paz, solo alimentará la escalada".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.