Foro de Davos investiga los vínculos de su director ejecutivo con Epstein

El Foro Económico Mundial (FEM), organizador de la cumbre de Davos, anunció este jueves que realizará una revisión independiente de las interacciones de su director ejecutivo con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El exministro de Relaciones Exteriores noruego Borge Brende, de 60 años, preside desde 2017 el Foro, que organiza la reunión anual de los superricos y poderosos en la estación de esquí suiza de Davos.

"El FEM busca aclarar las recientes revelaciones sobre su presidente y director ejecutivo, Borge Brende, y su participación en tres cenas de negocios con Jeffrey Epstein, junto con las posteriores comunicaciones por correo electrónico y SMS", informó el foro.

"A la luz de estas interacciones, la junta directiva solicitó al comité de auditoría y riesgos que investigara el tema, el cual posteriormente decidió iniciar una revisión independiente".

La organización con sede en Ginebra afirmó que Brende continuaría desempeñando sus funciones en el FEM, sin participar en el proceso de revisión.

Brende fue mencionado más de 60 veces en los millones de nuevos documentos de Epstein publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos pero aparecer en los archivos de Epstein publicados no implica en sí mismo ninguna irregularidad.

Epstein se declaró culpable en 2008 de prostitución infantil y cumplió 13 meses de una condena de 18 meses. Posteriormente enfrentaba cargos de tráfico sexual cuando se suicidó en la cárcel en 2019.

Brende declaró en un comunicado que, durante una visita a Nueva York en 2018, recibió una invitación para que el exviceprimer ministro noruego Terje Rod-Larsen cenara con él junto con otros líderes, además de "alguien que me presentaron como un inversor estadounidense, Jeffrey Epstein".

Brende dijo que "desconocía por completo el pasado y las actividades delictivas de Epstein" pero reconoció que podría haber realizado una investigación más exhaustiva sobre su historial y lamentó no haberlo.