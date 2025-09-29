Foro de Familias de rehenes califica de "histórico" el plan de Trump para Gaza
El principal grupo israelí que representa a las familias de los rehenes retenidos en la Franja de Ga
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El principal grupo israelí que representa a las familias de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza calificó el lunes de "histórico" el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para el territorio palestino y pidió más presión internacional sobre Hamás para que lo acepte.
"Este es un acuerdo histórico que permitirá a nuestro pueblo sanar, poner fin a la guerra y trazar un nuevo futuro para Oriente Medio", dijo en un comunicado el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, elogiando al primer ministro Benjamin Netanyahu por aceptar el plan. "El mundo debe aplicar la máxima presión para garantizar que Hamás se comprometa con esta histórica oportunidad de paz", añadió.
acc/jd/pc/eg
Otras noticias de Guerra en Medio Oriente
Más leídas
- 1
Las Cañitas: el plan vecinal que busca integrar el Pabellón del Centenario y frenar la subasta
- 2
Se suman rechazos judiciales a la ley de movilidad de haberes del gobierno de Alberto Fernández
- 3
Riestra, el club de barrio que se dio el lujo de ganarle a River en el Monumental y pasarlo en el historial
- 4
Alejo Sarco, el pibe que todo lo convierte en oro: del grito que marcó su carrera y el conflicto con Vélez a brillar en la selección juvenil