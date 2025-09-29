LA NACION

Foro de Familias de rehenes califica de "histórico" el plan de Trump para Gaza

El principal grupo israelí que representa a las familias de los rehenes retenidos en la Franja de Ga

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
AP

El principal grupo israelí que representa a las familias de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza calificó el lunes de "histórico" el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para el territorio palestino y pidió más presión internacional sobre Hamás para que lo acepte.

"Este es un acuerdo histórico que permitirá a nuestro pueblo sanar, poner fin a la guerra y trazar un nuevo futuro para Oriente Medio", dijo en un comunicado el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, elogiando al primer ministro Benjamin Netanyahu por aceptar el plan. "El mundo debe aplicar la máxima presión para garantizar que Hamás se comprometa con esta histórica oportunidad de paz", añadió.

