Foro de Familias de rehenes califica de "histórico" el plan de Trump para Gaza

El principal grupo israelí que representa a las familias de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza calificó el lunes de "histórico" el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para el territorio palestino y pidió más presión internacional sobre Hamás para que lo acepte.

"Este es un acuerdo histórico que permitirá a nuestro pueblo sanar, poner fin a la guerra y trazar un nuevo futuro para Oriente Medio", dijo en un comunicado el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, elogiando al primer ministro Benjamin Netanyahu por aceptar el plan. "El mundo debe aplicar la máxima presión para garantizar que Hamás se comprometa con esta histórica oportunidad de paz", añadió.

acc/jd/pc/eg