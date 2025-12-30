Foro NESI vuelve a lanzar 'BarES' para proteger los bares rurales como motores sociales de la 'España vaciada'

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

Foro NESI ha vuelto a lanzar 'BarES - Salvemos el último bar del pueblo', una iniciativa de alcance nacional que busca visibilizar, apoyar y reforzar el papel de los bares y pequeños negocios rurales como espacios esenciales para la cohesión social y territorial.

El proyecto nace en respuesta al hecho de que 1.321 pueblos de España hayan perdido su único bar, mientras que otros 2.669 sobreviven con uno solo, especialmente en las zonas más afectadas por la despoblación. La mayoría de ellos están concentrados en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja y Extremadura, como indican los impulsores de la iniciativa.

Así, 'BarES' se estructurará este año en tres fases: una primera etapa de activación y diseño, con una campaña nacional para incorporar nuevos bares y pequeños negocios rurales, y establecer contactos con diputaciones y administraciones locales con el fin de articular una red colaborativa que acompañe el proceso desde el territorio.

La segunda fase estará centrada en el trabajo de campo. El equipo de NESI visitará bares rurales en las provincias seleccionadas para recoger testimonios, analizar su situación real y elaborar un estudio integral que mida su impacto social, económico, territorial y medioambiental. Esta fase incluirá también la creación de una carta de servicios colaborativos destinada a apoyar a los establecimientos que formen parte del proyecto.

La última fase será la de consolidación y difusión, para presentar públicamente los resultados del estudio, lanzar el sello distintivo 'Salvemos el último bar del pueblo' y celebración de encuentros territoriales con los distintos agentes implicados. Además, se elaborará un informe final con propuestas y líneas de continuidad para la siguiente etapa del proyecto.

La primera edición del proyecto, que se llevó a cabo en 2024, demostró que esta mirada territorial tiene impacto real pues la plataforma colaborativa 'www.baresdelaeconomiasocial.es' registró más de 140 bares e iniciativas rurales, muchos de ellos gestionados por asociaciones vecinales, cooperativas o pequeños negocios que sostienen la vida cotidiana de sus pueblos.

Los testimonios recogidos evidenciaron barreras como la soledad, la falta de relevo generacional o las dificultades para digitalizarse y acceder a servicios básicos, pero también una enorme resiliencia comunitaria y ganas de seguir siendo el corazón del pueblo.

'BarES' parte de una idea que Foro NESI viene defendiendo desde hace años: "Los territorios solo prosperan cuando conservan sus espacios de encuentro, aquellos pequeños servicios que articulan la vida social cotidiana", afirma el director de Foro NESI, Diego Isabel La Moneda.

Así, 'BarES' se enmarca en la visión de NESI sobre la necesidad de equilibrar el territorio y revertir dinámicas que concentran actividad y servicios en unas pocas ciudades. Para esta organización, combatir la despoblación empieza en lo cotidiano: mantener el bar del pueblo es mantener viva la comunidad, el cuidado mutuo, la economía local y la identidad que sostiene el territorio.

"Un bar de pueblo no es solo un negocio; es el lugar donde la comunidad existe. Si desaparece, el territorio se apaga un poco más. Con BarES queremos darles voz, apoyo y futuro", añade Isabel La Moneda.