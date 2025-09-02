Fortaleza de Brasil despide al entrenador portugués Renato Paiva

El portugués Renato Paiva fue despedido este martes como entrenador del Fortaleza, informó el club brasileño, cuando ni siquiera se habían cumplido dos meses de su contratación.

Paiva, de 55 años, tomó a mediados de julio el lugar del argentino Juan Pablo Vojvoda en el "León de Pici", pocos días después de haber sido destituido por el Botafogo de Río de Janeiro.

"El Fortaleza comunica la salida del entrenador Renato Paiva del comando técnico del equipo", informó el cuadro de Ceará (noreste) en una nota, en la que agradeció "los servicios prestados" y le deseó "éxito" en el futuro, sin anunciar sucesor.

El equipo cearense solo ganó uno de los diez partidos que dirigió Paiva, una mala racha que le impidió salir de la crisis que le costó el puesto a Vojvoda, actualmente al mando del Santos de Neymar.

Ocupa el penúltimo puesto de la liga brasileña, en zona de descenso, y fue eliminado por el argentino Vélez Sarsfield en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Paiva comandó a Botafogo entre febrero y junio. Fue cesado tras la eliminación en octavos del Mundial de Clubes a manos del Palmeiras.

erc/ll/raa/