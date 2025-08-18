Fortaleza del dólar lastra al cobre antes de acontecimientos geopolíticos cruciales

Por Polina Devitt

LONDRES, 18 ago (Reuters) - Los precios del cobre caían el lunes por la fortaleza del dólar y la incertidumbre antes de un evento crucial para las perspectivas de las tasas de interés de Estados Unidos y una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

* A las 1002 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cedía un 0,3%, a US$9742,5 la tonelada.

* "La semana comenzó con un tono cauto para los metales básicos mientras los mercados esperan la reunión Trump-Zelenski, así como cualquier señal sobre tasas en las reuniones de la Reserva Federal en Jackson Hole", dijo Ewa Manthey, de ING.

* El mandatario estadounidense pidió a Ucrania que renuncie a sus esperanzas de recuperar Crimea o de unirse a la OTAN, antes de recibir en Washington a Zelenski y a dirigentes europeos para presionar a Kiev para que acepte un acuerdo de paz con Rusia.

* La divisa estadounidense se fortalecía, encareciendo los metales valorados en dólares para los compradores que utilizan otras monedas, ya que el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará esta semana en el simposio de Jackson Hole.

* Los mercados de metales también están digiriendo aún los datos de la semana pasada del principal consumidor, China, que mostraron que el crecimiento de la producción fabril se desplomó a un mínimo de ocho meses en julio.

* "Tras un crecimiento más fuerte de lo esperado en China a principios de año, la demanda se está ralentizando, ya que la concentración previa a los aranceles ha llegado a su fin", dijo Manthey.

* En otros metales básicos, el estaño en la LME subía un 0,4%, a US$33.785 la tonelada; el aluminio caía un 0,7% a US$2589,5; el zinc restaba un 0,6%, a US$2777; el plomo perdía un 0,5%, a US$1970,5; y el níquel bajaba un 0,4%, a US$15.100.

(Reporte adicional de Amy Lv; editado en español por Carlos Serrano)