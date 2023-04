Fortaleza muele a Palestino en inicio de fase de grupos de Sudamericana

Fortaleza, que alineó a una nómina mixta, molió 4-0 a Palestino de Chile este miércoles en Brasil, en el cierre de la primera jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana 2023.

El experimentado artillero Thiago Galhardo (5) y los argentinos Tomás Pochettino (75, 90+4) y Juan Martín Lucero (90+1) dieron los primeros tres puntos a los leones en el estadio mundialista Arena Castelão, en la ciudad de Fortaleza (noreste).

Los dirigidos por el argentino Juan Pablo Vojvoda tienen las mismas unidades de San Lorenzo, que el martes venció 1-0 en su visita a Estudiantes de Mérida, pero son líderes por diferencia de gol.

En la segunda fecha, el 19 de abril, brasileños y argentinos se jugarán la punta en Buenos Aires, mientras que chilenos y venezolanos chocarán un día antes en Rancagua.

- Bombardeo -

Fortaleza recuperó la fuerza que echó en falta al caer con Cerro Porteño en la tercera ronda de la Copa Libertadores, un revés que lo privó de meterse en la fase de grupos del principal torneo de clubes de América.

Y lo hizo pese a haber alineado a una nómina mixta, pues Vojvoda advirtió que la mente del equipo está enfocada en vencer a Ceará el sábado en la final de vuelta del Campeonato Cearense. En la ida vencieron 2-1.

Con la ventaja en el torneo estatal, disputado antes del inicio del Brasileirao, el 'Leão do Pici' no dio arranque a piezas valiosas como los laterales Tinga y Bruno Pacheco, así como a Pochettino y Lucero, goleador de la temporada con once tantos.

Pero no los extrañó, al menos en la primera parte: fiel a su propuesta ofensiva, que los ha posicionado en la liga de Brasil en las últimas temporadas, bombardearon sin tregua el área de César Rigamonti.

El portero argentino hizo lo que pudo para mantener con vida a los chilenos, especialmente con dos atajadas notables en remates de media distancia de Yago Pikachu (22) y Calebe (33).

Sin embargo, su equipo había cedido muy temprano con el cabezazo certero de Galhardo tras un centro por la izquierda del movedizo Pikachu.

- Sentencia -

Aunque recuperaron la pelota en la segunda parte, a los baisanas les costó engranar su maquinaria ofensiva para generar peligro en el pórtico de Fernando Miguel.

Sin preocuparse demasiado por quedar expuestos a la velocidad de los atacantes brasileños, los chilenos buscaron la paridad con centros aéreos y rastreros. Y de esa forma empezaron a despertar los reflejos del arquero rival.

Fernando Miguel por poco facilita el empate al salir mal en un cruce y dejar el rebote servido para que Ariel Martínez (63) impactara de chalaca, con tan mala suerte que el zaguero Emanuel Brítez desvió el tiro en la línea.

El guardameta se reivindicó luego (67) al desviar con sus piernas un disparo a bocajarro de Jonathan Benítez.

Sus esfuerzos tendrían recompensa con los ingresos de Pochettino (74) y Lucero (60), en momentos en los que el adversario apretaba.

El primero sentenció la contienda con dos derechazos, mientras que el segundo amplió su racha goleadora al embocar la pelota tras un pase de la muerte.

Raa/cl

AFP