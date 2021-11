Fortnite cerrará su versión en China el 15 de noviembre después de dos años de pruebas

El videojuego en línea Fortnite ha anunciado que cerrará los servidores de su versión para China el próximo 15 de noviembre, después de hber estado en beta desde hace dos años y tras no haber recibido la autorización de las autoridades locales, lo que ha impedido su monetización.

Desde este lunes por la noche, los usuarios de Fortnite en el país asiático ya no pueden crear nuevas cuentas de jugador en el videojuego desarrollado por Tencent y Epic Games, como ha comunicado la página web china de Fortnite.

"La prueba de 'Fortress Night' ha llegado a su fin. Cerraremos el servidor en un futuro próximo", ha anunciado Fortnite. Después de llevar dos años probando el juego en fase beta, pone fecha a su final en China, el 15 de noviembre a las 11 de la noche en hora local.

Llegada esta fecha, el servidor del juego se cerrará y los jugadores no podrán acceder al videojuego. Fortnite ha agradecido a los jugadores que han participado en su beta en China los últimos dos años, aunque no ha detallado las causas del cierre.

El analista Daniel Ahmad, de Niko Partners, ha puntualizado a través de Twitter que el videojuego no llegó a lanzarse en China en ningún momento debido a que no había recibido la autorización del país, de manera que no podía monetizarse.

Asimismo, el experto ha señalado que el género 'battle royale' al que pertenece Fortnite está "estrictamente regulado" en China, que requiere cambios importantes en sus versiones domésticas, como que no haya sangre, cadáveres o que el tema sea entrenamiento militar y no supervivencia. PUBG tampoco fue aprobado por el mismo motivo.