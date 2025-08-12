Fósiles de mamífero de un linaje desaparecido descubiertos en Chile

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

Una nueva especie de mamífero del tamaño de un ratón, que vivió hace 74 millones de años y que no pertenecería a ningún linaje de mamíferos presentes en la actualidad, ha sido descubierto en Chile. Denominado Yeutherium pressor por científicos de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile y del Núcleo Milenio EVOTEM, el hallazgo fue realizado en el Valle de Las Chinas, en la Región de Magallanes, al sur del país, y ha sido publicado en la revista Proceedings of The Royal Society B.

“Yeutherium sería del tamaño más o menos aproximado a una laucha o Mus musculus, así bien pequeñito, probablemente de unos 30 gramos. En ese sentido, es mucho más pequeño que los otros mamíferos que conocíamos del valle de Las Chinas, como Magallanodon o Orretherium”, estos últimos dos géneros de mamíferos extintos que vivieron en la Patagonia durante el Cretácico superior, hace aproximadamente 74 millones de años, explica el investigador Hans Püschel, uno de los autores del estudio.

“Nos permite entender, por un lado, cuales son los rasgos dentales que caracterizan esta familia, pero por otro lado, al ser transicional evolutivamente y no tan derivado en torno a sus características, nos permite entender cómo se llegó a esa morfología dental especializada en trituración”, añadió en un comunicado.

“Lo que tenemos es un pedacito de cráneo de la parte de arriba con un diente que sabemos es una nueva especie, y es similar a uno rarísimo que habían encontrado en Argentina, que se llama Reigitherium, siendo recién el segundo representante conocido en todo el registro fósil para ese linaje”, dice el investigador y profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Alexander Vargas.

El origen de su nombre Yeutherium pressor tiene dos raíces: "yeut" significa cerro o montaña en Aonikenk, y "therium" significa bestia en griego, una terminación frecuentemente usada en géneros de mamíferos. Por otro lado, "pressor" significa "el que exprime" en latín, haciendo alusión a la forma de dentición que tiene el animal.

DIENTES COMO UN EXPRIMIDOR DE NARANJAS

“Tiene una dentición que recuerda a un exprimidor de naranjas, con crestas redondeadas y crenuladas que le habrían servido para triturar mejor el alimento porque probablemente tenían una dieta relativamente dura en materia vegetal”, dice el investigador Hans Püschel.

Los investigadores explican que emparentarlo cercanamente con alguna especie actual no es posible dado que no pertenecería a ningún linaje de mamíferos presentes en la actualidad.

“En la evolución se originan después de los monotremas (mamíferos que ponen huevos), pero antes de los marsupiales y placentarios”, dice el integrante de la Red de Paleontología de la U. de Chile, Alexander Vargas. Y, agrega sobre su parecido a un roedor, que “lo más probable es que a diferencia de un roedor, no haya sido placentario: o ponía huevos o tenía una cría como los marsupiales, que parece un feto muy chiquitito”.

Y, agrega que "es importante destacar que este Yeutherium pressor junto también con los otros mamíferos que hemos encontrados en el valle de Las Chinas no serían similares a mamíferos actuales, sino un linaje previo al ancestro común de placentarios y marsupiales, aunque más emparentados a ellos, que a, por ejemplo, un ornitorrinco que vendría a representar a otro linaje de mamíferos actuales que son los monotremas (mamíferos que ponen huevos)".

"El descubrimiento del nuevo mamífero del Cretácico de la región de Magallanes desvela una historia antes desconocida para los mamíferos no solo de Chile, sino del antiguo supercontinente de Gondwana. Esta región y sus fósiles irán redescribiendo lo que conocemos sobre los mamíferos al final de la 'Era de los Dinosaurios'" agrega Agustín Martinelli, coautor del estudio, desde el Museo de Historia Natural Bernardino Rivadavia en Argentina.