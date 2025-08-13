Fósiles etíopes revelan una nueva especie en el linaje evolutivo humano

Por Will Dunham

13 ago (Reuters) - Investigadores desenterraron en Etiopía fósiles dentales de hace unos 2,65 millones de años de una especie desconocida hasta ahora en el linaje evolutivo humano, que vivió en la misma época y en el mismo lugar que el primer miembro conocido del género Homo, al que pertenece nuestra especie.

Los científicos descubrieron en la zona del proyecto de investigación Ledi-Geraru, en la región nororiental etíope de Afar, 10 dientes -seis molares, dos incisivos, un premolar y un canino- que, según concluyeron, pertenecían a una nueva especie de Australopithecus. Los dientes procedían de dos individuos.

Hasta ahora se conocían seis especies del género Australopithecus, un importante antepasado de los primeros humanos que presentaba una mezcla de rasgos simiescos y humanos, a partir de fósiles hallados en diversos yacimientos africanos. Según los investigadores, los dientes recién encontrados presentan rasgos que indican que pertenecen a una séptima especie.

Un género es un grupo de especies estrechamente emparentadas que comparten características similares. Por ejemplo, los leones y los tigres son del mismo género pero representan especies diferentes.

Los científicos también descubrieron otros tres dientes de hace 2,59 millones de años que presentaban rasgos que indicaban que pertenecían a la especie de Homo más antigua conocida, una que fue revelada por primera vez por una mandíbula desenterrada en las mismas inmediaciones en 2013.

Los científicos aún no han asignado nombres a las especies Australopithecus y Homo representadas por estos 13 dientes debido a la naturaleza incompleta de los restos fósiles. Nuestra especie Homo sapiens es el miembro más reciente del género Homo, ya que apareció por primera vez hace unos 300.000 años en África y posteriormente se extendió por todo el mundo.

Los nuevos fósiles dentales aportan información sobre un periodo poco conocido de la evolución humana. La cercana antigüedad de los dientes sugiere que esta especie de Australopithecus recién identificada coexistió en esta región con las primeras especies de Homo, lo que plantea interrogantes sobre si compitieron por los mismos recursos.

Los dientes también indican que había cuatro homininos -como se conoce a las especies del linaje evolutivo humano- que habitaban África oriental en aquella época.

Fósiles anteriores demostraron que otra especie de Australopithecus y una especie de Paranthropus, un homínido con un cráneo especializado adaptado para la masticación pesada, vivieron en África Oriental durante esta época.

Otra especie de Australopithecus también habitaba en el sur de África, con lo que el número de homínidos en el continente ascendía a cinco.

La presencia de estos homínidos contemporáneos ilustra la complicada naturaleza del proceso evolutivo humano.

"Esto refuerza la idea de que la historia de la evolución humana no es la de un único linaje que cambia lentamente a lo largo del tiempo", afirma el paleoantropólogo de la Universidad de Nevada en Las Vegas Brian Villmoare, autor principal de la investigación publicada el miércoles en la revista Nature.

"Más bien, el patrón de la evolución humana es similar al de otros organismos, ramificándose repetidamente en múltiples especies a lo largo del registro fósil, muchas de las cuales vivieron al mismo tiempo", añadió Villmoare.

Los investigadores están buscando pistas sobre la naturaleza de cualquier interacción entre las especies Australopithecus y Homo representadas por los 13 dientes.

"Actualmente estamos analizando los dientes para ver si podemos decir si comían lo mismo", dijo la paleoecóloga de la Universidad Estatal de Arizona y codirectora del proyecto, Kaye Reed.

De ser así, podrían haber luchado por los recursos, dijo Reed. Según la investigadora, en las cercanías se habían descubierto herramientas de piedra toscas de la misma época, probablemente fabricadas por la especie Homo.

Los investigadores determinaron la edad de los dientes mediante una técnica que databa los cristales de feldespato contenidos en las cenizas volcánicas de los sedimentos donde fueron descubiertos basándose en la desintegración radiactiva del elemento argón.

La región de Afar, uno de los lugares más cálidos y bajos de la Tierra, es una árida extensión de tierras baldías.

Pero en la época de estas especies, los ríos fluían a través de un paisaje con vegetación hacia lagos poco profundos en un paisaje poblado por una espléndida variedad de animales. Entre ellos había jirafas, caballos, cerdos, elefantes, hipopótamos y antílopes, así como depredadores como los dientes de sable y las hienas.

En general, se cree que el Homo descendió de una especie de Australopithecus, aunque la especie exacta y el momento de su aparición han sido objeto de debate. El Australopithecus acabó extinguiéndose.

Entre los Australopithecus se encuentra la famosa fósil Lucy, miembro de la especie Australopithecus afarensis que vivió hace aproximadamente 3,18 millones de años.

Los restos de Lucy se descubrieron en 1974, también en la región de Afar.

Según los investigadores, los dientes recién descubiertos presentaban características que demostraban que no pertenecían a la especie de Lucy.

"Esta nueva especie de Australopithecus no es en modo alguno un 'eslabón perdido', y de hecho no creemos que fuera necesariamente ancestral de ninguna especie conocida", dijo Villmoare.

"Surgieron especies y muchas se extinguieron", dijo Reed. "Cada hallazgo es una pieza del rompecabezas que sitúa la evolución humana en un árbol ramificado, más que en un gráfico lineal".

