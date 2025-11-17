Fósiles magnéticos podrían revelar el "sistema GPS" interno de una antigua criatura

Por Will Dunham

17 nov (Reuters) - Unos fósiles magnéticos microscópicos hallados en sedimentos del fondo marino del Atlántico Norte podrían representar componentes de un "sistema GPS" interno de una antigua criatura marina que utilizaba el campo magnético de la Tierra para navegar largas distancias, dijeron científicos.

Según los investigadores, los fósiles, unas 50 veces más pequeños que el ancho de un cabello humano, están formados por un mineral ferromagnético llamado magnetita. Sospechan que estas partículas formaron parte de un organismo marino, aunque su identidad sigue siendo un misterio.

Los científicos han recuperado varios de estos fósiles que datan de hace 97 millones de años. Se ha debatido si eran o no de origen biológico.

Un nuevo estudio empleó imágenes tridimensionales para determinar la estructura magnética de uno de los fósiles, una partícula de magnetita con forma de cucurucho de helado que data de hace 56 millones de años.

Los investigadores identificaron características optimizadas para detectar la intensidad y dirección del campo magnético terrestre, una fuerza dinámica generada por el movimiento del hierro fundido en el núcleo de nuestro planeta y que se extiende hacia el espacio.

El interior del fósil albergaba un bucle cerrado de magnetización parecido a un vórtice. Según los investigadores, la partícula podría haber servido para crear un sentido de magnetorrecepción en un animal útil para guiar la navegación.

"Demostramos que la gran magnetización significa que estaría optimizada para detectar variaciones en la intensidad del campo magnético terrestre de un lugar a otro, lo cual es clave para crear un 'sistema GPS' natural que permita a un animal geolocalizarse, no solo saber, por ejemplo, en qué dirección está el norte", dijo Rich Harrison, catedrático de la Universidad de Cambridge y codirector del estudio publicado en la revista Communications Earth & Environment.

Un sistema de posicionamiento global proporciona orientación para la navegación por satélite.

Se cree que algunos animales migratorios, como aves, peces e insectos, utilizan el campo magnético de la Tierra para orientarse, pero aún no se sabe cómo lo hacen. Una hipótesis es que las partículas de magnetita de sus cuerpos se alinean con el campo magnético de la Tierra, como la aguja de una brújula.

La identificación de la criatura a la que pudieron pertenecer los fósiles sigue siendo un reto, ya que no estaban asociados a ningún otro resto corporal.

Según los investigadores, tendría sentido que pertenecieran a un animal migratorio lo bastante común como para haber dejado abundantes restos fósiles.

El organismo responsable de los fósiles de magnetita también puede haber sido un microbio. Estas partículas se parecen mucho a los fósiles de magnetita llamados magnetosomas producidos por ciertas bacterias, aunque los magnetosomas son unas 20 veces más pequeños.

Ciertas bacterias acuáticas poseen una forma de magnetorrecepción que surge de cadenas de magnetosomas en el interior de estos organismos unicelulares que les permiten alinearse con el campo magnético de la Tierra, ayudándoles a navegar a la profundidad que prefieran.

La pregunta que se hacen los científicos es cómo funcionaría este "GPS" biológico.

"Si estas partículas formaran efectivamente parte de un organismo vivo, una posibilidad es que estuvieran conectadas a células magnetorreceptoras, actuando como sensores magnéticos. Cuando la partícula se reorientaba con el campo magnético de la Tierra, podía generar una señal mecánica o eléctrica que el organismo utilizaba para detectar la intensidad y la dirección magnéticas", explica Valencia.

"De este modo, el organismo podría haber tenido un 'sentido' magnético -análogo a nuestro sentido de la vista, que capta la distribución de la luz- que le permitiera navegar con seguridad", destacó.

