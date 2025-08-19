Foto de tren de cercanías parado en una vía anegada muestra debilidades de Mumbai durante el monzón

MUMBAI, India (AP) — Un tren de cercanías se detiene en una vía que está sumergida en agua. Los pasajeros se bajan, abren sus paraguas y se van, frustrados por el abrupto final de su viaje.

Esta imagen tomada por el fotógrafo de Associated Press Rafiq Maqbool el martes es emblemática de las debilidades de Mumbai durante la temporada de monzones. Las lluvias torrenciales de este año, igual que en años anteriores, han paralizado partes de la ciudad, que es la capital financiera y de entretenimiento del país, interrumpiendo incluso algunos de sus siempre bulliciosos trenes locales, que son la columna vertebral de su sistema de transporte.

Muchas partes de Mumbai continúan anegadas con el agua hasta la cintura mientras las incesantes precipitaciones siguen azotando la ciudad, causando inundaciones e interrumpiendo vuelos.

Durante las dos últimas semanas, las intensas lluvias también han matado a docenas de personas e inundado muchas aldeas en las montañas del Himalaya indio.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.